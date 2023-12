Un cambiamento ben accolto dalla città, ma le sanzioni ribadiscono il dovere di rispettare lo spazio comune.







Un cambiamento significativo nella gestione di Piazza Duomo è stato attuato dall’amministrazione Comunale con l’istituzione del divieto di sosta permanente, restituendo alla piazza il suo ruolo principale. Questa decisione ha ricevuto un ampio consenso tra i cittadini, ma persistono comportamenti non conformi. Il Comando di Polizia Locale ha continuato a sanzionare coloro che non rispettano le regole, ribadendo l’importanza della condivisione dello spazio pubblico. Anche nella vicina Piazza Umberto, è stata sanzionata una persona per il parcheggio in uno spazio riservato alle persone con disabilità. Questo servizio costante del Comando riflette l’impegno per il bene comune e la qualità della vita cittadina.