3 Dicembre 2023







BRINDISI: Albertazzi; Bellucci, Bizzotto, Cappelletti (33’st Monti), Valenti, Petrucci (7’st Ceesay), Malaccari, De Angelis (7’st Lombardi), Nicolao (13’st Albertini); Galano, Bunino (33’st Moretti). A disp.: Saio, Auro, Vona, Gorzelewski, Cancelli, Mazia, Fall, Costa, Ganz. All. Roselli

CROTONE: Dini (24’st D’Alterio); Papini (1’st Spaltro), Loiacono, Crialese; Bruzzaniti (37’st Giannotti), Petriccione, Vinicius, D’Ursi (37’st Jurcec), Giron; Vuthaj (44’st Cantisani), Gomez. A disp.: Lucano, Schirò, Rojas, Pannitteri, Felippe. All. Zauli

ARBITRO: Gianquinto di Parma

MARCATORI: 18’pt Vuthaj (C), 18’st Spaltro (C)

AMMONITI: Papini (C), Crialese (C), Vinicius (C)

NOTE: al 39’pt Dini respinge un calcio di rigore calciato da Galano