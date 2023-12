Share on Twitter

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha ufficialmente pubblicato il bando per il concorso docenti della scuola secondaria per l’anno 2023-2024. Questa è un’opportunità significativa per coloro che desiderano intraprendere una carriera nell’insegnamento a livello medio-superiore, rappresentando uno degli eventi più attesi tra i concorsi scolastici del 2023. Di seguito sono fornite tutte le informazioni essenziali, dalla presentazione delle domande alle prove d’esame.

Posti Disponibili e Tipologie

Il concorso prevede la copertura di 20.575 posti, di cui 17.531 in posti comuni e 3.044 nel sostegno. Questo concorso rientra nei c.d. concorsi PNRR, rivolti anche ai precari con almeno 3 anni di servizio. I posti comuni richiedono specifici requisiti di laurea, mentre per i posti di sostegno è necessaria una specializzazione nel sostegno didattico.

Requisiti di Ammissione

I candidati devono possedere specifici titoli di studio e abilitazioni in base alla tipologia di posto a cui intendono partecipare. Ad esempio, per i posti comuni, è richiesta una laurea magistrale o titolo equipollente, abilitazione all’insegnamento, o titolo di accesso con servizio svolto. Per i posti di sostegno, è richiesta una specializzazione nel sostegno o titolo equipollente.

Prove d’Esame

Il processo di selezione comprende una prova scritta e una prova orale. La prova scritta, computer-based, include domande a risposta multipla su ambiti pedagogici, psicopedagogici, lingua inglese e competenze digitali. La prova orale varia a seconda della tipologia di posto, valutando la competenza nelle attività specifiche.







Programma d’Esame

Il programma d’esame, indicato nell’ALLEGATO A al decreto ministeriale, definisce le competenze e le conoscenze richieste per ciascuna tipologia di posto. Sono inclusi anche i dettagli delle prove d’esame.

Come Fare Domanda

Le domande di partecipazione devono essere presentate via telematica tramite la piattaforma inPA. I candidati possono presentare un’unica istanza per una regione e una sola classe di concorso. È possibile partecipare a più procedure concorsuali con un’unica istanza.

Tassa di Partecipazione

La partecipazione al concorso prevede il pagamento di un contributo di segreteria di 10 euro per ogni classe di concorso/tipologia di posto. Il pagamento deve essere effettuato tramite il sistema Pago In Rete.

Valutazione e Graduatorie

Le commissioni giudicatrici assegnano un punteggio massimo di 250 punti, considerando la prova scritta, la prova orale e i titoli. La valutazione delle prove d’esame e dei titoli contribuisce alla formazione delle graduatorie finali.

Il bando completo e tutte le informazioni dettagliate sono disponibili per il download sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questo concorso rappresenta un’opportunità cruciale per coloro che aspirano a diventare docenti nella scuola secondaria, garantendo un processo trasparente e basato su competenze specifiche per l’assunzione di insegnanti qualificati.

Link al sito del MIUR

Concorso ordinario 2023 Scuola secondaria di primo e secondo grado

