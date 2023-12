Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria – avviso pubblicazione D.D.G. n. 2576 del 6.12.2023.

Preparazione per superare la prova Preselettiva, Scritta e Orale

Iscrizioni: aperte

Modalità corso: Sessioni sincrone, gli studenti possono beneficiare della disponibilità online del loro docente.

Lezione: Lezioni in didattica a distanza con docenti collegati in remoto, il percorso di formazione sarà focalizzato sulla sintesi e la specificità nell’approfondimento di argomenti legati all’ambito pedagogico-psicopedagogico e didattico-metodologico.

Tale approfondimento è essenziale per affrontare la prova di selezione scritta basata su computer (computer based), che consiste in una serie di quesiti a risposta multipla.

Durante il corso, verranno forniti anche strumenti e metodi mirati allo sviluppo delle competenze necessarie per una progettazione didattica efficace, requisito fondamentale per la prova di selezione orale.

Questo sviluppo sarà facilitato attraverso la partecipazione a diverse attività, tra cui:

– una simulazione di lezione mediante un test didattico specifico;

– una valutazione della conoscenza della lingua inglese;

– un esame delle competenze digitali.

COSTO: € 500

Modalità di pagamento: €250 acconto per l’iscrizione e €250 prima dell’inizio corso.

ISCRIZIONE: Per iscriversi basta cliccare su “ISCRIVITI”, acquistare il corso e compilare i campi richiesti, successivamente verranno inviate le credenziali per l’accesso al portale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

Parte Generale – Trasversale per ogni ordine e grado

1 – Ambito Legislativo

Ordinamenti del sistema educativo nazionale;

Costituzione: diritto allo studio e libertà di insegnamento;

Autonomia scolastica, regolamentazione di istituto;

Le indicazioni nazionali e le linee guida;

Gli organi collegiali.

2 – Ambito Pedagogico

La relazione educativa e l’attivazione di apprendimenti significativi in vari contesti;

Competenze sociali: organizzazione dell’apprendimento, gestione di gruppi, relazioni interpersonali, per la conduzione dei rapporti con i diversi soggetti che agiscono nella scuola.

3 – Ambito Psicologico







Teorie sul pensiero e sull’apprendimento;

Fondamenti della psicologia dello sviluppo e dell’educazione.

4 – Ambito Didattico

Modelli e strumenti per una didattica personalizzata;

Attenzione a disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, bisogni educativi speciali, anche all’interno di classi multiculturali;

Metodi, strategie, tecniche: applicazione nelle diverse tipologie e ordini di scuola.

5 – Ambito Valutativo

Tematiche della valutazione (interna ed esterna);

Ricerche comparative internazionali e rilevazioni nazionali (INVALSI);

Prospettive teoriche sulla valutazione e autovalutazione.

Parte Specifica

1 – Secondaria di II Grado

Conoscenza approfondita delle Indicazioni nazionali per i licei;

Linee guida per gli istituti tecnici e professionali;

Ruolo formativo dei singoli insegnamenti nei profili delle competenze.

2 – Secondaria di I Grado

Conoscenza approfondita delle Indicazioni nazionali per la scuola del primo ciclo;

Ruolo formativo dei singoli insegnamenti nei profili delle competenze

Organizzazione del Corso

Argomenti sviluppati in 10 lezioni, ciascuna della durata di 2 ore e mezza.

