Strongoli ha visto ieri l’apertura ufficiale della sede locale di Fratelli d’Italia, un evento di grande risonanza con la partecipazione di esponenti di spicco guidati da Giorgia Meloni. Ercole Caligiuri, coordinatore cittadino, e Giovanna Arrighi, dirigente provinciale, hanno accolto i presenti ripercorrendo le tappe salienti delle attività del circolo, evidenziando la crescita sia in termini quantitativi che qualitativi.

Michele De Simone, coordinatore provinciale, ha ricevuto meriti speciali per il suo costante sostegno, sottolineando l’importanza di avere rappresentanti istituzionali regionali, nazionali ed europei sempre disponibili. Il focus è stato posto sulle prossime elezioni provinciali e sull’importanza di partecipare attivamente.

Antonio Montuoro e Luciana De Francesco hanno illustrato le iniziative della Regione Calabria nel territorio, evidenziando la volontà del presidente Occhiuto di investire in una Calabria spesso trascurata.







Denis Nesci ha sottolineato il cambiamento della percezione dell’Italia a livello europeo grazie alle posizioni chiare del Governo Meloni. Ha evidenziato il divario ancora presente nel Sud, in particolare in Calabria, riguardo alla programmazione e allo sfruttamento dei fondi europei per migliorare infrastrutture, ambiente e occupazione.

L’inaugurazione ha ribadito il forte impegno di Fratelli d’Italia nel territorio, proiettando la politica locale verso un futuro di crescita e sviluppo.