Il Liceo “Raffaele Lombardi Satriani”, unica scuola nella provincia di Crotone, attiverà dall’a.s. 2024/2025, nella sede di Mesoraca, il nuovo indirizzo di studio, previsto dalla legge 27 dicembre 2023, n.206, denominato Liceo del Made in Italy.

Dal 23 gennaio 2024, le famiglie potranno, dunque, iscrivere online i figli al primo anno sulla piattaforma Unica.

Il liceo del Made in Italy è, nel panorama dei Licei, l’unico che nasce per formare una classe dirigente che sappia individuare, valorizzare e tutelare le eccellenze italiane nel mondo dal punto di vista economico e della nostra identità culturale. Gli studenti, tramite questo indirizzo, acquisiranno gli strumenti necessari per la ricerca e per l’analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali nonché dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del Made in Italy. Le materie studiate daranno una forma mentis che non va, dunque, confusa con la praticità dei percorsi tecnici e professionalizzanti, ma che formerà i nuovi manager del Made in Italy, capaci di individuare le potenzialità dei nostri prodotti, la loro collocazione sul mercato e la difesa da eventuali contraffazioni.

Il nuovo Liceo nasce, quindi, con la precisa finalità di formare i nuovi ambasciatori della bellezza italiana, della qualità dei prodotti e dell’inventiva italiana nel mondo.

Il percorso di studi consente di approfondire lo studio dell’economia e del diritto, dedicando anche attenzione alle discipline STEM e all’analisi degli scenari storici, geografici, artistici e culturali che sono alla base del tessuto produttivo del nostro Paese. Gli studenti potranno così conoscere l’evoluzione storica e industriale dei settori produttivi del Made in Italy e acquisire competenze relative alla gestione d’impresa, alle strategie di mercato, allo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese italiane.

Il diplomato potrà iscriversi a tutte le facoltà universitarie, privilegiando quelle a indirizzo economico-giuridico, sebbene la grande trasversalità che caratterizza il percorso, dal diritto alla comunicazione, dalla conoscenza di due lingue straniere alla storia dell’arte, consentirà di intraprendere percorsi universitari che valorizzino anche le discipline storico-artistiche e linguistiche.







Il piano degli studi del nuovo percorso liceale, consisterà, per il primo biennio, in 27 ore settimanali, di cui 4 di Lingua e letteratura italiana e 3 per ognuna delle seguenti materie: Storia e geografia, Diritto, Economia politica, Lingua e cultura inglese e Matematica con informatica. È previsto anche lo studio di 2 ore settimanali di una seconda lingua straniera (francese), della Storia dell’arte (1 ora settimanale) e delle Scienze naturali (2 ore settimanali).

Il nostro Liceo, inoltre, nella flessibilità oraria, offrirà due ore settimanali di Scienze Umane, potenziando il percorso liceali con la curvatura “Imprenditoria e Territorio”.

Già da qualche anno, infatti, la nostra offerta formativa punta sulla vocazione produttiva del territorio, avendo attivato reti e convenzioni con il mondo del lavoro e con le Università, creando del Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO) specifici allo scopo di formare lavoratori coscienti delle proprie azioni, dei propri diritti, dei propri doveri e anche delle tutele messe in atto dal nostro ordinamento. La finalità è quella di puntare su una nuova coscienza lavorativa e una nuova mentalità imprenditoriale e spirito di iniziativa che faccia del lavoro dignitoso la propria missione a discapito di un assistenzialismo che ha arrecato solo regresso sociale ed economico. Formare una nuova coscienza sociale, che veda il rispetto dei tempi vita/lavoro, e fornire i mezzi necessari per preparare i ragazzi ad un mercato del lavoro in continua evoluzione, un mercato del lavoro dinamico. A tal fine il nostro istituto è stato capofila del progetto “SLED– Laboratorio territoriale del legno e del Design”, finanziato dal PNSD Laboratori territoriali per l’occupabilità (LTO), creando una rete di ben dieci scuole calabresi. L’idea è stata quella di sviluppare una scuola di eccellenza nel settore della filiera del legno e del design, aperta ai giovani studenti del territorio e dell’intera regione in cerca di una formazione professionale di alto livello, alle aziende che potessero iscrivere dipendenti e operai a corsi di aggiornamento e ai giovani inoccupati per una riqualificazione professionale. Inoltre, con un altri progetti di Istituto, saranno promosse visite nelle aziende del territorio, attività di creazione e gestione d’impresa, di produzione e distribuzione aziendale e soprattutto di creazione di un “marchio”. Forte è, infatti, la richiesta in un territorio in cui ci sono e/o stanno nascendo aziende olearie, vinicole, di prodotti biologici e gastronomici. Infine i progetti di Istituto volti alla scoperta del patrimonio storico-artistico e paesaggistico calabrese mirano a far conoscere il territorio e i diversi luoghi d’interesse storico, culturale e artistico, per far cogliere le opportunità d’impiego e le potenzialità professionali ancora inespresse del contesto locale. Uno dei traguardi di sviluppo delle competenze da perseguire nel nostro istituto è, infatti, quello del riconoscimento da parte dell’alunno degli elementi del patrimonio identitario, sviluppando un atteggiamento sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione, della sua promozione e divulgazione rimuovendo ogni condizione di isolamento culturale e di marginalità geografica. Dunque, la nascita di un Liceo del Made in Italy nell’Istituto Raffaele Lombardi Satriani favorisce un ampliamento dell’offerta formativa ancora di più sostenibile nel tempo, visto l’incremento degli iscritti nell’indirizzo socioeconomico, il trend positivo degli ultimi due anni e soprattutto le reti già create e l’impegno a potenziare il servizio di trasporto pubblico.