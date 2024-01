ADVERTISEMENT

27 Gennaio 2024

AUDACE CERIGNOLA: Krapikas (1’st Trezza); Rizzo (1’st Russo), Capomaggio, Gonnelli, Tentardini; Tascone (1’st Sainz-Maza), Bianco (34’st Visentin), Ruggiero; D’Andrea, Leonetti (40’st Neglia), Malcore. A disp.: Pinnelli, Allegrini, Coccia, Bezzon, Carnevale. All. Tisci

CROTONE: Dini; Papini (32’pt Bove), Altobelli, Loiacono; Tribuzzi, Vitale (28’st Jurcec), Felippe (28’st Vinicius), D’Ursi (40’st Bruzzaniti), Giron; Tumminello, Gomez. A disp.: Valentini, D’Alterio, Crialese, Cantisani, Stronati, Voncina. All. Zauli

ARBITRO: Centi di Terni

MARCATORI: 25’pt aut. Gonnelli (C), 40’pt D’Ursi (C), 22’st Malcore (A), 33’st, 44’st e 50’st D’Andrea (A)

AMMONITI: Rizzo (A), Loiacono (C), Dini (C), Antonelli (C)

NOTE: Al 47’st espulso il tecnico del Crotone Zauli per proteste