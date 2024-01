Share on Twitter

Share on Facebook

Fondazione Cinema per Roma, Rappresentanza in Italia della Commissione europea e Parlamento europeo – Ufficio in Italia (di seguito “i promotori”) presentano la prima edizione del contest CIAK, EUROPA, SI VOTA!, un’iniziativa rivolta a giovani filmmaker, videomaker, professionisti e appassionati di arti visive, di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti.

Il contest è finalizzato alla realizzazione di video brevi, originali e inediti, della durata di massimo 3 minuti, con l’obiettivo di ispirare, informare e sensibilizzare i cittadini, in particolare le generazioni più giovani, sull’importanza del voto in occasione delle elezioni europee che si terranno nei 27 Stati membri dell’Unione europea dal 6 al 9 giugno 2024.

I video candidati, realizzati in lingua italiana con o senza dialoghi, possono essere di taglio narrativo e/o documentario, realizzati con tecniche di animazione e/o live action; sono ammissibili tutti i formati e le tecniche di realizzazione.

Specifiche tecniche (requisiti minimi) per il caricamento dei file: MPEG 2 – 720×576 4Mbp/s.

Non sono ammesse al concorso opere di natura pornografica, incitanti alla violenza, alla discriminazione o alla violazione dei diritti umani.

È possibile partecipare iscrivendo il proprio progetto entro domenica 17 marzo 2024 (entro e non oltre le ore 18.00) .







ADVERTISEMENT

Una giuria valuterà i prodotti video e decreterà i tre vincitori, per i quali sono previsti premi in denaro dai 1.000 ai 3.000 euro e accrediti gratuiti per la Festa del Cinema 2024.

Più info sono disponibili sul sito web della Rappresentanza: https://europa.eu/!Qgt7jg

Comunicato a diffuso da

Ornella Pegoraro

Membro della rete Team EUROPE DIRECT