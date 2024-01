Con la vittoria per 0-3 di sabato 20 Gennaio ai danni della ITALSOFT Gioia Tauro Volley si è concluso il girone d’andata del campionato di Serie C Femminile.

Risultato che ha consentito alla VOLLEY CIRO’ MARINA di portarsi al 5° posto, con 24 punti, ad un solo punto dalla 4^ piazza che garantisce i play-off promozione.

Vittoria non scontata sul sempre ostico campo di Gioia Tauro, che ha visto Capitan Malena e compagne faticare più del previsto per imporsi sul sestetto locale, complice anche le numerose defezioni per la formazione di mister Stara che si presenta nel reggino senza Capria, Ceravolo, Affatato, Mino’, Dell’aquila e Lamanna.

Ma passiamo alla cronaca: nel primo set le cirotane partono con Malena e Carluccio in banda, Vella da opposta, Dima e Lettieri al centro e la rientrante Aromolo in regia.

Il set è molto bello e combattuto, sono Carluccio e Malena a consentire alle ospiti di portarsi sul 9-14, il resto lo fa l’ottima organizzazione difensiva delle Cirotane guidate da Lettieri che permettono di mantenere il vantaggio acquisito fino alla fine del set, che si conclude sul 19-25.







Nel secondo set il Volley Cirò Marina parte fortissimo con Lettieri in Battuta ed i muri costanti di Vella e Dima, così al pronti via si va subito sul 2-11. Le padrone di casa provano a reagire ma i punti da recuperare sono troppi, infatti i costanti attacchi precisi ed efficaci di Malena e Lettieri non consentono al Gioia Tauro di rientrare. Nel frattempo entra Sestito per Dima che si fa trovare attenta e pronta su ogni azione. Il set si chiude sul 7-25.

Nel terzo set si assiste nuovamente ad un bel incontro col le Gioiesi decise a non mollare, ed un evidente calo di concentrazione delle cirotane, così il match diventa molto più equilibrato, anche nel punteggio, 8-10, 12-14, 15-17. Le padrone di casa iniziano a credere nella rimonta tanto che mister Stara è costretto a chiamare un time-out, parlato con le sue atlete Aromolo e compagne rientrato concentrate e determinate al massimo, per chiudere il set e l’incontro, Malena e Carluccio tornano determinanti su ogni attacco e Lettieri non fa cadere più nessun pallone a terra e così si va sul 19-24. Nonostante un ultimo tentativo disperato di rientrare in gara le padrone di casa devono arrendersi, il set e l’incontro si chiudono sul 21-25.

Inizia in trasferta il girone di ritorno per la Volley Cirò Marina sul campo della New Teosidos di Reggio Calabria. Una partita molto complicata, visto la qualità delle reggine e le ancora numerose assenze.

Per questa gara mister Stara recupera solo Capria al centro con Lettieri che torna nel suo ruolo naturale di libero, mentre sulle bande schiera Malena e Carluccio, Aromolo al palleggio, Vella opposta e Dima al centro.

Nel primo set le padrone di casa partono fortissimo e si portano sul 10-3, con la Volley Cirò Marina che pare frastornata, infatti sono numerosi gli errori gratuiti che rendono facile il gioco delle reggine che chiudono il primo parziale sul 25-13.

Sotto di un set si assiste ad una reazione d’orgoglio di Capitan Malena e compagne nel secondo set, che iniziano a macinare gioco e punti, portandosi sul 5-12. Aromolo serve alla perfezione Carluccio e Vella che attaccano forte e preciso, mentre Capria diventa fondamentale anche il difesa. Acquisito il vantaggio si tratta solo di amministralo fino alla fine del set che si conclude sul 14-25.

Nella terza frazione la partita diventa bella e combattuta con il set sempre in equilibrio, infatti entrambe le squadre vogliono vincere la gara e si assiste a giocate belle ed efficaci. Si va avanti così fino la 16-16, 18-18, 20-20, 22-22, ci vuole tutta l’esperienza di Malena negli ultimi punti per indirizzare il set a proprio favore che si conclude 23-25.

Nel quarto la Volley Cirò Marina entra in campo determinata e concentrata a chiudere l’incontro, Lettieri torna ad essere insuperabile in difesa con Malena, Caluccio e Capria che attaccano forte e precise. Mentre Dima e Vella toccano tutti i palloni a muro. Nonostante un tentativo di rimonta della New Teosidos il set si conclude sul 19-25.

Tre punti importantissimi che consentono alla formazione cirotana di mantenere il 5° posto ad un solo punto dalla zona play-off.

Mister Stara a fine gara, dopo essersi complimentato con le avversarie, ci ha tenuto ad elogiare le sue ragazze che con grande impegno e sacrificio, nonostante le emergenze scende in campo mettendoci il cuore e tutte le energie possibili.

Grande soddisfazione per il Presidente Dima e per tutta la dirigenza per l’ottimo girone d’andata, chiudere con 24 punti davanti a società blasonate con una grande storia di Pallavolo alle spalle non era affatto semplice, questo sicuramente è frutto dell’ottimo lavoro della società e dei due coach Stara e Malena che con impegno ed organizzazione ci stanno regalando delle belle soddisfazioni. La società spera di ripetersi anche nel girone di ritorno con l’auspicio di poter ritornare a giocare ed ad allenarsi nel proprio palazzetto.