Vecchi elettrodomestici – lavatrici, frigoriferi, congelatori, antenne – un’autovettura, un motocarro e tre motorini, ma anche vecchi giocattoli, mobili e pezzi di ringhiere: questo quanto rinvenuto in un terreno a Perticaro, frazione del Comune di Umbriatico, dai Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, durante un ordinario servizio di controllo del territorio effettuato nei giorni scorsi. Insospettiti dalla mole di rifiuti, infatti, i militari hanno svolto gli accertamenti necessari a risalire ai titolari della proprietà, padre e figlio di 82 e 56 anni, contestando loro la violazione, prevista dal Testo Unico Ambientale, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Per i due è scattato il sequestro del terreno, e la denuncia alla Procura della Repubblica di Crotone.