Nel cuore della pittoresca Cirò Marina, Vincenzo De Leo, giovane e appassionato cavaliere nonché proprietario del Centro Ippico Yeguada De Leo Vincenzo, è stato recentemente nominato referente della Monta Inglese per il comitato Regionale Calabria della FITETREC-ANTE. La nomina è stata accolta con entusiasmo, rappresentando un impegno profondo e ricco di obiettivi per l’anno 2024.

Con il desiderio di promuovere la Monta Inglese nella regione e contribuire al suo sviluppo, De Leo si è dichiarato onorato della fiducia riposta in lui dal comitato regionale Calabria e dalla FITETREC-ANTE. “È un impegno veramente a cuore per me”, ha dichiarato De Leo, evidenziando la sua dedizione alla promozione e alla crescita dell’equitazione nella regione.

Il Centro Ippico Yeguada De Leo Vincenzo, situato nella suggestiva cornice di Cirò Marina, è già al lavoro per prepararsi al nuovo campionato Intereggionale. La prima tappa di questa emozionante competizione è programmata per il 7 aprile proprio a Cirò Marina, per poi proseguire con gli eventi che culmineranno negli Italiani 2024.

“Stiamo collaborando attivamente con i giovani talenti della nostra regione per prepararci al meglio per il campionato”, ha affermato De Leo. L’obiettivo è creare un ambiente stimolante per lo sviluppo delle competenze e delle passioni dei giovani cavalieri, contribuendo così alla crescita dell’equitazione in Calabria.







ADVERTISEMENT

De Leo ha voluto ringraziare il comitato regionale Calabria e la FITETREC-ANTE per la fiducia accordatagli e per l’opportunità di intraprendere questo significativo percorso. “La collaborazione è fondamentale per il successo di iniziative come queste”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra per raggiungere gli obiettivi comuni nell’ambito equestre.

Con una combinazione di passione, impegno e una visione chiara per il futuro, Vincenzo De Leo si presenta come una figura chiave per la promozione e lo sviluppo della Monta Inglese nella suggestiva regione della Calabria, progettando un anno 2024 ricco di successi e realizzazioni nel mondo dell’equitazione.