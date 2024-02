Share on Twitter

Share on Facebook

Gara di cucina con preparazione di piatti con tema i cinque colori della dieta mediterranea con la partecipazione dello Chef pluripremiato Ercole Villirillo. Ad avere la meglio il piatto di Gnocchetti di zucca.

Evento finale del PROGETTO P.C.T.O. CINQUE COLORI al Plesso Ceramidio – Istituto Alberghiero I.I.S. G. Gangale, in collaborazione con l’Associazione Pancrazio. Importante gara di cucina con preparazione di piatti con tema i cinque colori della dieta mediterranea tra gli alunni delle classi III, IV e V dell’Istituto Alberghiero, con la partecipazione dello Chef pluripremiato Ercole Villirillo.

Come ha sottolineato la Dirigente Scolastica, prof.ssa Serafina Rita Anania, nell’introduzione all’evento, «l’iniziativa ha avuto l’obiettivo di divulgare le basi di una sana alimentazione, promuovendo i prodotti agroalimentari locali, coinvolgendo gli alunni dell’Istituto Alberghiero in un percorso, culinario e culturale, che ha unito sapientemente l’aspetto teorico a quello pratico, con efficace consolidamento di conoscenze, competenze e abilità nel settore specifico di indirizzo».

I ragazzi hanno presentato un vero e proprio piano alimentare, con un mirato connubio tra dieta mediterranea e alimenti tipici e stagionali del nostro territorio. Ne sono derivate rivisitazioni innovative che, partendo dai colori, dai sapori e dai profumi tipici della nostra tradizione culinaria, hanno portato alla realizzazione di piatti unici, per la mirata combinazione di alimenti, per la mirabile scenografia dei colori e per la straordinarietà di un gusto sospeso tra antico e moderno.

Con grande professionalità i novelli cuochi hanno presentato i loro piatti, in ordine: Tortino di patate con funghi porcini, Orecchiette con pesto di cime di rape, alici e stracciatella, Gnocchetti di zucca con vellutata e crunch di prosciutto crudo, Fagottino di melanzana con cuore di pomodoro e caciocavallo, Tortino di carote e mandorle







ADVERTISEMENT

A valutare le singole portate una giuria di eccezione costituita dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Serafina Rita Anania, dal Presidente della Provincia di Crotone e sindaco di Cirò Marina, Dott. Sergio Ferrari, dal Consigliere Provinciale Agricoltura e Sviluppo e Sindaco di Pallagorio Dott. Umberto Lorecchio, dal Presidente GAL Kroton Natale Carvello, dalla Dott.ssa Maria Teresa Carpino, Presidente Associazione Pancrazio.

Dopo la proclamazione del piatto vincitore, gli Gnocchetti di zucca, preparati dagli alunni della classe IV Alberghiero Cataldo Sicilia, Domenico Grillo e Nicodemo Lettieri, tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato finale di partecipazione.

A conclusione della giornata, la Dirigente ha ringraziato il team dei docenti e le figure professionali che hanno lavorato sinergicamente alla realizzazione dell’importantissimo progetto, rispettivamente: prof. Benito Quirino, Responsabile del Progetto Cinque Colori; prof.ssa Ippolita Mungo, responsabile cucina; prof. Francesco Spezzano, responsabile cucina; prof. Antonio Aprigliano, responsabile sala;prof. Antonio Bonofiglio, referente Scienza e cultura degli alimenti; prof.ssa Viviana Simona Cersosimo, coordinatrice attività P.C.T.O.; dott.sse Teresa Laganà e Flavia Criccomoro, biologhe nutrizioniste Associazione Pancrazio.