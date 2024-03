Anche il Nido Comunale “Rondine Allegra” di Torretta di Crucoli, gestito dalla cooperativa sociale Family Center, ha voluto mandare un messaggio di pace e impegno civile a difesa del nostro mondo, in occasione delle giornate dedicate al progetto nazionale di Reggionarra, “La notte dei Racconti”. Sulla scia di quanto realizzato nella sede di Cirò Marina, le educatrici Barbara e Vittoria e Aurora hanno predisposto una scenografica rappresentazione della favola “Cappuccetto Rosso”, coinvolgendo i baby, rigorosamente con indosso i loro pigiamini, a meravigliarsi, a sognare, ad ascoltare una favola che non tramonterà mai e che nel suo più profondo significato vuol dire “riuscire a mano, a mano che certi bisogni emergono con la crescita, diventarne consapevoli e viverli ma senza caderne vittima”.Le educatricicoinvolte nella “Notte dei Racconti”, Barbara, Vittoria e Aurora sono state loro a leggere e narrare la storia ai bambini che ha avuto come tema “Rifare il mondo”. La lettura e la narrazione ha così contribuito a creare un’atmosfera magica e coinvolgente per tutti i partecipanti. Anche la componente genitoriale, accogliendo l’invito della Dirigente, Lucia Sacco, ha voluto partecipare a questo evento, leggendo nelle proprie case una storia, una favola, un meraviglioso momento di condivisione di lettura e narrazione per catturare la fantasia dei piccoli, per abituarli all’ascolto, alla lettura. Un evento speciale che ha coinvolto i piccoli trasportandoli con la fantasia in luoghi magici e fantastici attraverso la narrazione del tema proposto. La “Notte dei Racconti” in sintesi, ha esaltato e valorizzato la lettura e la narrazione, sperimentano il potere delle storie lette. E, anche nel Nido Comunale Rondine Allegra, come ha ripetuto la dirigente, Lucia Sacco, “che i piccoli iniziano ad amare la lettura sin da piccoli, perché la lettura, i libri, sono un nutrimento per l’anima e la mente, aiuta e arricchisce la fantasia e riesce a far scoprire mondi nuovi e fantastici nei quali immergersi attraverso le pagine di un racconto.”







