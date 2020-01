Vela: Al via le iscrizioni alla 151^ Miglia-Trofeo Cetilar 2020

L’undicesima edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar inizia ad entrare nel vivo, con due importanti step in programma la prossima settimana

Pisa,

lunedì 13 Gennaio 2020.

Dopo la presentazione al Salone di Genova, la 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2020 si prepara a vivere due momenti chiave in programma il 15 gennaio: la pubblicazione del Bando di Regata e l’apertura delle iscrizioni online.

L’undicesima edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar inizia ad entrare nel vivo, con due importanti step in programma la prossima settimana: la data da segnare sul calendario è mercoledì 15 gennaio, alle ore 15, quando sul sito della regata sarà disponibile il nuovo Bando di Regata e contestualmente si apriranno le iscrizioni.

Un momento chiave di un intenso percorso di avvicinamento alla partenza vera e propria della 151 Miglia-Trofeo Cetilar – in programma il 30 maggio 2020 al largo tra Livorno e Marina di Pisa, con rotta Giraglia-isola d’Elba-Formiche di Grosseto e arrivo Punta Ala – che negli ultimi anni si √® trasformato in una vera e propria corsa all‚Äôiscrizione, per assicurarsi un posto in quella che √® diventata la regata offshore pi√Ļ attesa del Mediterraneo.

L’anno scorso infatti furono ben 250 gli iscritti (220 poi gli scafi effettivi alla partenza), numeri clamorosi che spinsero il Comitato Organizzatore a stabilire un tetto massimo di iscrizioni per questioni di sicurezza, soprattutto nella gestione degli ormeggi prima del via tra il Porto di Livorno e il Porto di Pisa.

La Regata, organizzata da un Comitato formato da Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Yacht Club Punta Ala e Yacht Club Livorno, con la collaborazione del Porto di Pisa, del Marina di Punta Ala e del partner PharmaNutra S.p.A. con il suo brand Cetilar¬ģ, anche quest‚Äôanno sar√† una delle tappe del Campionato Italiano Offshore della FIV, del Mediterranean Maxi Offshore Challenge, il circuito di regate riservato ai Maxi Yachts, e del Trofeo Arcipelago Toscano.

Ma le notizie relative alla 151 Miglia 2020 non finiscono qui. Nelle prossime settimane saranno infatti svelati gli appuntamenti in programma nel week end precedente la partenza (22-24 maggio), con parecchie novit√† in arrivo, mentre tra la fine di febbraio e i primi di marzo sar√† pubblicata e distribuita la rivista ufficiale della regata, realizzata secondo il concept “151 Points of You‚ÄĚ, claim di un‚Äôedizione che promette spettacolo.







