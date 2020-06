Cambiano i governi, cambiano giunte e presidenti ma in Calabria una certezza rimane: la patria della spazzatura deve essere Crotone

Lo affermano in una nota Rosanna Carvelli, Leonardo Torchia, Annamaria Galdieri, Paolo Sesti, Alessandra Basso, Maddalena Autiero, Francesca Pesce, Giuseppe Buscema, Paolo Guerriera, Vincenzo Medici, Fabio Riganello, Filippo Sestito

La Redazione

Crotone,

lunedì 01 Giugno 2020.

Cambiano i governi, cambiano le

maggioranze politiche, cambiano giunte e presidenti ma in Calabria una certezza

rimane: la patria della spazzatura deve essere Crotone. Ancora una volta siamo

in piena emergenza, non quella sanitaria, sociale ed economica legata alla

diffusione del coronavirus, evento straordinario che si è già manifestato in

tutta la sua drammaticitĂ , ma quella ciclica, un appuntamento fisso, che

chiamarla ancora emergenza stride fortemente con il significato del termine.

Si tratta della diretta conseguenza

dell’incapacità politico-istituzionale di definire ed attuare un piano di

gestione efficace ed efficiente, dal punto di vista ambientale ed economico,

della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e dell’assoluta carenza di

qualsiasi forma d’incentivo, di promozione e di investimento nella direzione

della raccolta differenziata, della cultura della sostenibilitĂ ambientale, del

riciclo e del riuso.

Dopo i recenti proclami tesi a segnare

un cambio di passo, un nuovo modo di affrontare “l’emergenza”, la Regione

Calabria di fatto consente l’ennesimo ampliamento della discarica di Crotone e,

sebbene sia stato precisato da una nota dell’ente che “Il dispositivo

emesso dagli uffici regionali sui conferimenti nella discarica di Crotone non

ha nulla a che fare con l’ordinanza emessa nei giorni scorsi ma riguarda una

vecchia ordinanza del settembre 2019 che autorizzava il sovralzo della

discarica di Sovreco per 120.000 tonnellate”, in sostanza continueremo a vedere

una marea di rifiuti invadere la nostra cittĂ , giĂ profondamente segnata dalle

numerose criticitĂ ambientali che la caratterizzano.

La Regione Calabria deve annullare l’ampliamento in sopraelevazione della

discarica di Columbra, perché essere presi per i fondelli è grave quanto

continuare a utilizzare Crotone come la discarica di tutta la Calabria. Perché

Cosenza e Reggio Calabria, così come prevede la legge, non vogliono da decenni

smaltire nella propria provincia i rifiuti prodotti? Forse è questo il motivo

della giravolta della Santelli?

Non dobbiamo dimenticare (e come

potremmo!), infatti, che da anni questa cittĂ attende la bonifica di una vasta

area del territorio, l’ex sito industriale, con la prospettiva di mutare

radicalmente l’attuale assetto economico-ambientale passando dall’inquinamento

e dalla depressione economica al rilancio del turismo, dei servizi,

dell’economia legata all’utilizzo consapevole e sostenibile delle risorse

ambientali e del patrimonio storico, artistico e culturale di cui dispone e

che, per certi aspetti, non ha eguali.

E’ necessario, dunque, che il progetto

di bonifica sia modificato per far si che ci sia una bonifica reale del nostro

territorio che si traduca in una reale opportunitĂ di sviluppo per la nostra

comunitĂ e per questo riteniamo fondamentale un impegno serio e concreto del

Governo in tal senso, per restituire ai cittadini crotonesi, ai nostri numerosi

giovani, una speranza di cambiamento e di crescita. Nessuno di noi da solo

uscirà da questa situazione, ed è per questo motivo che chiediamo alle forze

autenticamente democratiche di fare fronte comune per affrontare insieme e

possibilmente risolvere il problema dei rifiuti e della bonifica a Crotone.







© RIPRODUZIONE RISERVATA