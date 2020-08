Presentata la collezione di Mario Vetere “Melissa in #negativoépositivo” sul lungomare nelle serate del 10 e 11 agosto

L'artista strongolese ha presentato la nuova collezione nelle serate del 10 e 11 agosto sul lungomare di Torre Melissa

Torre Melissa,

giovedì 13 Agosto 2020.

Mario Vetere ritorna ad esporre dopo il lungo periodo di quarantena. E lo fa presentando la collezione “Melissa in #negativoépositivo”. Un ritorno in scena apprezzato e ammirato.

L’artista

strongolese ha presentato la nuova collezione nelle serate del 10 e 11 agosto

sul lungomare di Torre Melissa .

Questa

ultima mostra rientra in un progetto del Comune di Melissa, che ha

commissionato a Vetere 10 quadri in #negativoépositivo raffiguranti luoghi e

tradizioni di Melissa e Torre Melissa. Fra i soggetti rappresentati, San

Francesco e Maria SS del Monte del Carmelo, il centro storico di Melissa, la

Torre Aragonese, uno scorcio del lungomare. Due opere sono dedicate al ricordo

dell’Eccidio di Fragalà del 29 ottobre 1949, e non manca il tributo all’artista

Ernesto Treccani, che ai caduti di

Fragalà dedicò un quadro e un monumento.

Il progetto è stato fortemente voluto e sostenuto dal sindaco Raffaele Falbo e

dall’amministrazione Comunale, che già l’anno scorso aveva promosso una

esposizione delle opere di Mario Vetere nella Torre Aragonese.

Numerosi

visitatori hanno ammirato i quadri di Vetere, servendosi della fotocamera di

smartphone e tablet per godere dell’effetto fantasmagorico della tecnica

#negativoépositivo.

Nelle

stesse ore, un’altra opera di Vetere partecipava alla “Exposicion Colectiva

Virtual Homenaje a Ginés Contreras”. La mostra virtuale di opere

realizzate con la tecnica del grabado organizzata da El Centro del Grabado

Valparaíso (fra gli organizzatori figura la famosa artista internazionale Virginia

Maluk Manzano) é stata inaugurata il 10 agosto in Cile. Alla esposizione

partecipano 59 artisti sudamericani, e anche in questa occasione Vetere è

l’unico italiano .

Vetere

si sta facendo conoscere e apprezzare in America Latina, partecipando a diverse iniziative e approcciandosi a nuove tecniche,

fra cui appunto l’antichissima tecnica di incisione del Grabado.

Per

questa ultima occasione ha presentato un Grabado nello stile dell’artista

cileno Ginés Contreras, raffigurante il ritratto dell’amico e maestro Jesús Valentín

Olguín Balcázar, in segno di riconoscimento per aver consentito a Mario Vetere

di imparare questa tecnica e per aver portato la sua arte in America Latina.

Appena

sarà possibile, le opere di Vetere lasceranno l’Italia e saranno esposte

fisicamente in Messico.

