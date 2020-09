COISP: i cittadini Crotonesi tutelati e protetti dagli EROI delle volanti della Polizia

La nota della Segretaria Provinciale

La Redazione

Crotone,

lunedì 28 Settembre 2020.

Il sindacato di Polizia COISP esprime un forte elogio ai tutti

i poliziotti in forza nella provincia di Crotone e in particolare nell’ultima

settimana ai poliziotti dell’ufficio volanti che oltre a dover fare prevenzione

e reprimere i reati in genere, il tutto aggravato dalla pandemia in atto,

riescono a far diventare possibili pagine di cronaca nera in storie a lieto

fine.

Nella serata di Mercoledì personale dell’ufficio volanti interveniva nei pressi del comune per la segnalazione di un ordigno esplosivo contenuto in uno zaino, arrivati sul posto gli agenti delle volanti hanno delimitato e messo in sicurezza l’area allontanando le numerose persone presenti in quel momento nella zona pedonale del centro cittadino; scongiurando il peggio, accompagnando in questura il responsabile del gesto per gli atti di rito.

Grande paura nella giornata di ieri per un bambino sparito all’interno

di un centro commerciale nella fattispecie una donna straniera in forte stato

di agitazione non riusciva più a ritrovare il figlio, anche in questo caso

giungevano immediatamente sul posto personale della squadra volanti che riuscivano

finalmente a rintracciare il minore affidandolo alla madre, la quale

ringraziava gli agenti per la professionalità e l’umanità .

Grazie alla preparazione e alla professionalità degli

operatori di Polizia la città Pitagorica è una città più vivibile e sicura, il

sindacato COISP ringrazia gli ‘’ANGELI IN DIVISA’’ grazie ai quali il peggio è

stato per l’ennesima volta scongiurato.

