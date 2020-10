Crotone: Traina costiera, “Spartaco” vince il Trofeo provinciale Fipsas

Crotone: Traina costiera, ‚ÄúSpartaco‚ÄĚ vince il Trofeo provinciale Fipsas

Al Trofeo hanno partecipato in tutto 10 imbarcazioni

Crotone,

lunedì 19 Ottobre 2020.

‚ÄúSpartaco‚ÄĚ conquista il Trofeo provinciale Fipsas di traina costiera. A vincere la manifestazione sportiva, organizzata dal Gruppo dilettantistico di Pesca sportiva della Lega Navale di Crotone e dalla sezione provinciale di Crotone della Fipsas, √® stato l‚Äôequipaggio composto da Leonardo e Adriano Calvo e Salvatore Manica. Il team di ‚ÄúSpartaco‚ÄĚ ha portato a terra un bottino di 52 prede, alletterati e tombarelli, avendo la meglio su ‚ÄúBradypus‚ÄĚ, con l‚Äôequipaggio composto da Giovanni Pugliese, Ottavio Cavallaro e Sestito, che ha invece totalizzato 34 prede, e si √® classificato al secondo posto. Al terzo gradino del podio si √® piazzato ‚ÄúFish bone Giam√† Fishing‚ÄĚ (equipaggio composto da Apolloni, Ficara e Faccioli), con 21 prede tra alletterati e tombarelli. ‚Äú√ą stata una bella giornata di sport e amicizia‚ÄĚ ha sottolineato il presidente LNI Crotone, Gianni Liotti. Ma soprattutto √® stata una gara importante, la prima ad essere disputata nell‚Äôera Covid 19. ‚Äú√ą stata la prima gara ad essere organizzata dopo il lockdown – ha spiegato Alberto Foglietti, delegato provinciale Fipsas – in un momento in cui tutte le manifestazioni agonistiche sono sospese, abbiamo voluto dare un segnale della presenza della Fipsas e, per questo, abbiamo pensato di mettere in campo questa attivit√† rivolta ai tesserati‚ÄĚ.

Al Trofeo hanno partecipato in tutto 10 imbarcazioni. La manifestazione, svoltasi nel rispetto della normativa anti Covid, ha preso il via di prima mattina con condizioni meteo marine non ottimali ma non proibite. La gara di pesca si è conclusa in tarda mattinata con la pesatura a terra del pescato e la premiazione dei vincitori presso la sede della Lega navale di Crotone.

