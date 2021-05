La società F.C. Isola Capo Rizzuto consegna il titolo sportivo

Lo rende noto il sindaco Maria Grazia Vittimberga

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

lunedì 31 Maggio 2021.

Con protocollo n° 13418 del 27 maggio 2021, la società sportiva dilettantistica F.C. Isola Capo Rizzuto, ha consegno il titolo sportivo all’ente comunale, nella persona del Sindaco Maria Grazia Vittimberga, con un atto ufficiale a firma del presidente Pro – Tempore Carmine Cristodaro.

Dopo aver avuto una breve interlocuzione telefonica con i vertici della LND Calabria, ci è stato comunicato che il tempo a disposizione per versare il contributo finale di € 2.274,00, a saldo della quota d’iscrizione, è poco. In caso contrario si rischia la perdita del terzo titolo sportivo più longevo in Calabria, attivo da ben 55 anni consecutivi.

A tal proposito l’Assessore con delega allo Sport Salvatore Friio intende lanciare un appello agli imprenditori locali, ai singoli cittadini a chiunque fosse interessato a rilevare la società calcistica:

“Mai come oggi il titolo sportivo dell’Isola Capo Rizzuto rischia di essere cancellato e con esso tutta la sua storia. Sono poche le realtà sportive in Calabria che possono vantare una simile longevità. La prima iscrizione ai campionati dilettantistici risale al 1966 con la matricola 23560 che da allora è rimasta sempre la stessa e non è mai cambiata. Dobbiamo fare in modo che la matricola non venga chiusa e il cuore giallorosso continui a battere dentro ognuno di noi. Personalmente ho avuto la fortuna di indossarla quella maglia, e per questo mi sento ancora più in dovere di intervenire: faccio un appello affinchè insieme riusciamo a salvare questa società. Da parte mia, e dell’intera amministrazione, c’è piena disponibilità a collaborare, ma il tempo stringe”.

