Coronavirus: 3.216 casi attivi nel crotonese. 1.508 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 28 gennaio

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

Catanzaro,

venerdì 28 Gennaio 2022.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.982.954 (+9.866).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.66.091 (+1.508) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.364 (78 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6.275 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.299 (16.106 guariti, 193 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 10.111 (133 in reparto, 6 in terapia intensiva, 9.972 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31.839 (31.036 guariti, 803 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3.216 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.196 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12.343 (12.188 guariti, 155 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10.229 (146 in reparto, 13 in terapia intensiva, 10.070 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54.384 (53.834 guariti, 550 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 9.830 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9.815 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.729 (9.588 guariti, 141 deceduti).

