Sei vuoi diventare Insegnante, sei ancora in tempo per essere inserito nelle apposite graduatorie del 2022 e avere così la possibilità di essere chiamato a svolgere le supplenze.

Dovrai solo acquisire punteggi per salire in Graduatorie Provinciali (GPS).

Per informazioni contattare

Centro Formazione SECOM

CIRO’ MARINA KR

Tel. e WhatsApp 0962371572

centroformazione@secom.it

vedi tutti i corsi

www.centro-formazione.it