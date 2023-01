Pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, il “Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.”.

Per quanto riguarda l’Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti, e più precisamente la Sezione Territoriale di Crotone, la selezione si riferisce a n. 2 progetti ( PROGETTO 2 E PROGETTO 6) dei n. 7 progetti – inclusi nel programma di intervento dal titolo “Intesa tra generazioni, un’alleanza per il sostegno e l’inclusione sociale” – che verranno realizzati su tutto il territorio nazionale con un impiego complessivo di n. 998 operatori volontari

PROGETTI SEZIONE TERRITORIALE UICI DI CROTONE

PROGETTO 2 Esercizi di partecipazione e sostegno sociale

SEDE DI CASABONA 4 VOLONTARI di cui 1 GMO Giovani con Minori Opportunità

SEDE DI CASTELSILANO 4 VOLONTARI di cui 1 GMO Giovani con Minori Opportunità

SEDE DI CIRO’ 2 VOLONTARI di cui 1 GMO Giovani con Minori Opportunità

SEDE DI CIRO’ MARINA 2 VOLONTARI di cui 1 GMO Giovani con Minori Opportunità

SEDE DI CROTONE 3 VOLONTARI

SEDE DI CRUCOLI 3 VOLONTARI di cui 1 GMO Giovani con Minori Opportunità

SEDE DI CUTRO 4 VOLONTARI di cui 1 GMO Giovani con Minori Opportunità

SEDE DI MELISSA 4 VOLONTARI di cui 1 GMO Giovani con Minori Opportunità

SEDE DI MESORACA 2 VOLONTARI

SEDE DI PETILIA POLICASTRO 3 VOLONTARI di cui 1 GMO Giovani con Minori Opportunità

SEDE DI ROCCA DI NETO 2 VOLONTARI

SEDE DI SAN MAURO MARCHESATO 2 VOLONTARI

SEDE DI STRONGOLI 4 VOLONTARI di cui 1 GMO Giovani con Minori Opportunità

SEDE DI VERZINO 5 VOLONTARI di cui 1 GMO Giovani con Minori Opportunità

PROGETTO 6 Sapere saper essere e saper fare ricette per l’integrazione

SEDE DI CROTONE 1 VOLONTARIO

SEDE DI CRUCOLI 1 VOLONTARIO

SEDE DI MESORACA 1 VOLONTARIO

SEDE DI STRONGOLI 1 VOLONTARIO

I nostri progetti hanno la durata di 12 mesi e una modalità d’impiego che prevede un monte ore annuo di 1.145 per un max di 25 ore di servizio settimanale.

L’operatore volontario che prenderà servizio, stipulerà un contratto con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile e riceverà da questo direttamente un trattamento economico mensile di Euro 444,30.

Tutti i progetti inclusi nel programma di intervento prevedono una riserva di posti in favore di Giovani con Minori Opportunità (GMO – ragazzi che hanno una bassa scolarizzazione – per maggiori dettagli vedasi scheda sintetica del progetto).

E’ inoltre previsto il rilascio a conclusione del servizio di un’attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio, a cura dell’ente titolato I.RI.FO.R. Sicilia Onlus | Istituto per la ricerca la formazione e la riabilitazione, abilitato a erogare servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Tutti i progetti inclusi nel programma di intervento prevedono l’opportunità di partecipare a un periodo di TUTORAGGIO nell’ambito del servizio da svolgere, ovvero un percorso di “accompagnamento” nel mondo del lavoro dove il tutor preposto illustrerà i canali di accesso al mondo del lavoro e mostrerà al giovane volontario come compilare correttamente un curriculum vitae evidenziando skills, esperienze e titoli. Il percorso di tutoraggio è funzionale al passaggio dall’esperienza di Servizio Civile ai successivi percorsi formativi/lavorativi dei giovani operatori volontari e mira a rafforzare la loro capacità di progettare consapevolmente il proprio futuro formativo/professionale, attraverso un percorso finalizzato a facilitarne l’ingresso nel mercato del lavoro.

Il BANDO scade alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 (TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE).

LA DOMANDA

La domanda di partecipazione è presentabile esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo

https://domandaonline.serviziocivile.it

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema DOL (domanda on line):

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per accedere alla piattaforma DOL occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Per una corretta valutazione delle esperienze maturate e dei titoli posseduti è vivamente consigliato allegare il CV (curriculum vitae) e copia dei titoli posseduti (Vedi la pagina dedicata alle SELEZIONI o chiedi informazioni alla Sede Territoriale di Crotone al numero 096229879)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

aver tra i 18 e i 29 anni non compiuti (aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età – 28 anni e 364 giorni – alla data di presentazione della domanda);

non aver ricevuto condanne;

non appartenere alle forze di polizia o ai corpi armati;

non aver prestato il servizio civile nazionale/universale o averlo interrotto.







Per maggiori dettagli si raccomanda una attenta lettura del Bando e della scheda sintetica del progetto per il quale ci si vuole candidare.

Ulteriori informazioni sono reperibili sui siti internet del Dipartimento: www.politichegiovanili.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL – Versione Bando 2022

I COLLOQUI DI SELEZIONE

Dopo la scadenza del bando, verranno organizzati i colloqui per la selezione dei volontari. I calendari di convocazione saranno pubblicati su questo sito nella pagina dedicata al progetto cui si riferiscono.

Tutti i candidati devono attenersi alle indicazioni fornite in ordine alle modalità, ai tempi e ai luoghi indicati e dovranno presentarsi al colloquio nella data prevista, salvo comunicazione alla Sede Territoriale del proprio impedimento, cui questa, verrà incontro con una soluzione alternativa (data di recupero o colloquio da remoto).

La pubblicazione del calendario sul sito HA VALORE DI NOTIFICA DELLA CONVOCAZIONE ed i candidati che, pur avendo presentato la domanda, non si presenteranno al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, saranno ESCLUSI DALLA SELEZIONE per non aver completato la relativa procedura.

Per prepararsi ai colloqui, si consiglia vivamente di prendere visione del sistema di selezione adottato dall’Unione Italiana dei Ciechi.

LE GRADUATORIE

Espletati i colloqui, le graduatorie verranno sempre pubblicate nella pagina del progetto a cui si riferiscono e sono da intendersi “provvisorie” fino all’approvazione definitiva da parte del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Tutti i candidati risultati “Idonei selezionati” saranno istruiti sull’avvio del loro progetto mentre i candidati risultati “idonei non selezionati” verranno contattati, in ordine di punteggio, qualora un posto rimanesse vacante.

AVVIO IN SERVIZIO

Per i candidati risultati “Idonei selezionati” l’avvio in servizio avverrà in ogni caso entro il 21 settembre 2023.