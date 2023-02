Consiglio svoltosi nei locali del Giudice di Pace, visto l’inaccessibilità del palazzo municipale interessato nei gioni scorsi da un incendio che ha distrutto l’ufficio di ragioneria. Si tratta di un importante distretto partito già dal 20021 con l’ex amministrazione Paletta, ora vede l’approvazione del suo statuto che riunisce insieme 5 comuni con Cirò capofilainsieme a Cirò Marina, Crucoli, Strongoli e Rocca di Neto. Si tratta di una società partecipata- ha detto il sindaco Mario Sculco-formata dal cinquantuno percento da privati, quindi parteciparono diverse aziende e, il quarantanove per cento da enti pubblici che sono i comuni che hanno aderito. Prevede una quota capitale di 10 mila euro e circa 1000 la quota di partecipazione di ogni comune. Anche la futura sede tutti sono stati d’accordo per la Ex Giara -Contea del Cirò. Non è stato facile proseguire l’iter di un unico statuto elaborato dalla segretaria Maria Tresa Aloisio- ha detto ancora il sindaco, statuto già visionato con esito positivo da parte del revisore dei conti. L’ex sindaco Francesco Paletta della minoranza ha espresso a nome di tutta la minoranza solidarietà per l’incendio sviluppatosi nei giorni scorsi nel palazzo del comune, a tal proposito il sindaco ha riferito che l’esito ha convalidato il fatto che a causare l’incendio è stato un cortocircuito e non un atto doloso, e che già sono operativi, infatti interverrà domani una ditta delle pulizie per ripristinare i locali anneriti da fumo e fuliggine, inoltre il sindaco ha assicurato che il lavoro fatto ai computer nella stanza della ragioneria è stato già recuperato. Infine il sindaco ha ringraziato il personale e i suoi consiglieri e assessori per aver fatto durante la notte, turni di sorveglianza dietro suggerimento del comandante dei carabinieri di Cirò, visto che per areare le stanze invase dall’incendio, sono rimaste aperte le finestre per tutta la notte. Grazie al distretto del cibo e del vino ha detto Paletta la contea del Cirò dovrà diventare un centro propulsore del comparto agroalimentare del comprensorio . Infine è stato approvato con l’astensione della minoranza le “Modifiche ed Integrazioni Regolamentazione Piano del traffico approvato con delibera di consiglio n.3 del 23/07/2020 – Installazione n. 2 Dossi – Via San Leonardo”. A tal proposito il sindaco ha detto- purtroppo la gente non rispetta il codice della strada e su questo tratto di provinciale più volte sono successi dei sinisti, per questo in via San Leonardo verranno ubicati due dossi, noi lo proponiamo alla Provincia che se ci da il nulla osta noi procederemo a sistemarli, e cosi anche questa area sarà sicura







