Meloni al Senato: «Anche la Germania si faccia carico dei migranti salvati in mare dalle Ong»

In vista del prossimo Consiglio Europeo, la premier in Aula: gli stati bandiera delle navi si assumano le responsabilità delle operazioni Sar. E poi rivolta alle opposizioni: «Criticate me, ma non fate un danno all’Italia» » continua a leggere su CORRIERE.IT ADVERTISEMENT