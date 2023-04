ADVERTISEMENT

Considerata la situazione di elevata pericolosità, con la paventata ipotesi da un momento all’altro, che la situazione possa precipitare definitivamente, decretando la chiusura totale al traffico veicolare sulla suddetta arteria, che tra l’altro rappresenta l’unica strada utile per raggiungere il Capoluogo Melissese, rendendo vano anche l’intervento “tampone” realizzato nell’immediatezza del crollo.

Sentiamo il dovere, in qualità di Consiglieri Comunale, di tenere alta l’attenzione negli enti responsabili, anche in vista della Conferenza di Servizi, convocata dalla Provincia di Crotone, per il prossimo 19 aprile 2023.

Per tale finalità , abbiamo inteso organizzare un sit-in con relativa raccolta firme che si svolgerà il prossimo 19 Aprile dalle ore 9 nei pressi del ponte crollato.

Al fine di avere una massiccia partecipazione, comunichiamo inoltre che è nostra intenzione organizzare dei banchetti per la raccolta delle firme, che si terranno domenica 16 aprile dalle ore 10 in Torre Melissa (piazza Fragalà) e dalle ore 16.30 a Melissa (Rione Chiusi e Piana degli Angeli).

Certi di un’alta ed attiva partecipazione di Voi concittadini, cogliamo l’occasione per invitare a partecipare tutte le forze politiche, sindacali e le realtà associative presenti sul nostro territorio,rinnovando la nostra vicinanza e sensibilità ai problemi che attanagliano la nostra comunità.

I Consiglieri Comunali

Edoardo Rosati

Cataldo Maltese

Maria Carmela Malena

Antonio Catricalà