Intervista a Luana Zumpano di Cirò, a cui recentemente gli è stato conferito il Premio America Giovani per il talento universitario, riconoscimento nazionale ai neolaureati di eccellenza delle università nazionali, a Roma, presso la Camera dei Deputati, grazie alla sua laurea magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni.

“E’ stata un’emozione unica quella di essere premiata nel cuore del Parlamento italiano e allo stesso tempo un’immensa soddisfazione dopo anni di studio e di sacrificio” ci ha riferito la dottoressa Zumpano. Mi auguro -prosegue – che tutto questo possa ben presto tramutarsi in un lavoro che mi permetta di sfruttate al meglio le mie capacità e competenze, io continuerò ad impegnarmi ed a tenere sempre alto l’obiettivo. “Ringrazio l’Unical, ente presso la quale mi sono formata e che oggi mi ha permesso di vivere questa emozione e ovviamente la Fondazione Italia-USA per questo importante riconoscimento”- ci riferisce ancora la neo premiata. Luana Zumpano ha conseguito la Laurea magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni, lo scorso mese di dicembre con il massimo dei voti, 110 lode e menzione alla carriera, presso l’Unical, l’Università della Calabria, una grande soddisfazione per i genitori Francesco e Franca. Il “Premio America Giovani per il talento universitario” valorizza ogni anno 1000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. Questo grande riconoscimento va ad aggiungere un tassello culturale alla Cirò che vanta tanti figli illustri.







