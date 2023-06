È con grande orgoglio che oggi la comunità di Melissa festeggia il conseguimento della laurea in Conservazione e Restauro dei beni culturali da parte della brillante studentessa Federica Tucci. Il pomeriggio di oggi è stato caratterizzato dalla presentazione della sua tesi di laurea incentrata sulla restaurazione della preziosa statua de “Il Conte di Melissa”.

L’importante traguardo di Federica non è passato inosservato, con la presenza dell’Amministrazione Comunale di Melissa che ha voluto congratularsi personalmente con la neo dott.ssa per la sua scelta di specializzarsi in un campo così prezioso per la conservazione del patrimonio culturale del territorio.

La tesi di Federica è stata il risultato di un impegno costante e di un lavoro meticoloso, reso possibile grazie alla guida della sua brillante relatrice, la Prof.ssa Marianna Musella, e alla preziosa coordinazione del corso da parte della Prof.ssa Donatella Barca. Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’Università della Calabria, alla Sovrintendenza ai Beni Culturali, alla Diocesi di Crotone – Santa Severina e alla Parrocchia di Melissa, che ha fornito i frammenti della statua del “Conte di Melissa” trasportati nel marzo 2022 presso l’Università.







Il lavoro di restauro svolto da Federica è stato fondamentale per preservare e restituire al suo antico splendore questa importante opera d’arte. Ora, la sfida successiva sarà riportare la statua nel centro storico di Melissa e coinvolgere tutti i cittadini nella decisione del suo posizionamento. Si tratta di un ulteriore passo avanti verso la valorizzazione e la tutela del nostro patrimonio culturale, grazie alla dedizione e alla professionalità di giovani talenti come Federica.

L’Amministrazione Comunale desidera esprimere ancora una volta la propria gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante risultato, contribuendo alla crescita culturale e al rinnovamento della nostra comunità. Auguri di successo e realizzazione professionale alla neo dott.ssa Federica Tucci, una giovane promessa nel campo della conservazione e del restauro dei beni culturali.