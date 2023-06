Si è conclusa con una splendida giornata immersi nel verde dell’azienda Rosaneti, la stagione scolastica della sezione Girasoli, prima di affrontare il nuovo percorso sui banchi della Scuola Primaria. Una giornata all’insegna della gioia, coordinata dalle rappresentanti di sezione coadiuvate da tutta l’equipe dei genitori e famiglie dei baby. Si è rivelata così felice la scelta della location, l’azienda Rosaneti, dove i baby hanno potuto scorazzare in mezzo al verde, giocare, cantare, muoversi liberamente, permettendo così agli stessi genitori di poter approfondire la loro conoscenza, visitare il museo della vite annesso all’azienda e fare un escursione con in Jeep della stessa azienda. Non da meno il lauto pranzo, preparato dallo chef Francesco Librandi che ha deliziato il palato dei presenti. Una conclusione in linea con tutto il progetto didattico dello stesso Polo D’Infanzia, presente con la Dirigente Lucia Sacco, che negli anni ha puntato sull’educazione alimentare, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Una festa sì per dirsi arrivederci, ma soprattutto per sottolineare e divulgare il valore e la dignità della nostra viticoltura, rendendo evidente il suo fondamentale ruolo per la tutela dell’ambiente, del territorio, delle tradizioni e della cultura enogastronomica del nostro territorio. Una giornata che è servita anche per rilanciare lo spirito amicale e fraterno che può nascere quando si condividono esperienze comuni. Al termine, il consueto taglio della torta, i saluti e la promessa di ritrovarsi ancora.







