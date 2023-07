Share on Twitter

Da Sabato 1° luglio, Calabra Maceri e Servizi S.p.A., prende ufficialmente in carico il servizio di raccolta differenziata nel comune di Isola di Capo Rizzuto (KR).

Un passo decisivo verso il consolidamento e miglioramento di un sistema di raccolta differenziata porta a porta “spinta”, che con il supporto di un’azienda leader del settore ambientale, come Calabra Maceri, specializzata in raccolta, recupero e trattamento dei rifiuti, punterà ad incrementare non solo le percentuali di raccolta differenziata, ma i quantitativi di materiale recuperato.







Un tassello importante anche per Calabra Maceri, che fa il suo debutto ufficiale sulla costa ionica, aggiungendo alla lista dei comuni già serviti, una cittadina di strategica importanza, che con le sue bandiere blu e verde, e un tasso di raccolta differenziata del 64%, ormai consolidato e stabile dal 2019, ha tutti i numeri per fare un salto di qualità importante, verso obiettivi ambiziosi. Una sfida importante, che possiamo vincere solo con la partecipazione di tutti voi, attraverso la raccolta differenziata possiamo infatti consolidare le vostre e le nostre eccellenze.