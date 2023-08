Ottobre segnerà un nuovo capitolo nel collegamento aereo tra Crotone e la capitale italiana, con l’annuncio dei voli giornalieri da e per Roma operati dalla compagnia aerea italiana “Sky Alps”. La notizia è stata confermata oggi dall’Aeroporto di Crotone S. Anna, che ha assegnato a “Sky Alps” l’importante incarico di fornire servizi di trasporto pubblico aereo sulla tratta.

Con un investimento di oltre 13 milioni di euro, “Sky Alps” ha vinto l’assegnazione degli oneri di servizio pubblico, consolidando la sua posizione nel mercato dell’aviazione. La nuova tratta giornaliera, inizierà a operare dal 2 ottobre, offrendo agli abitanti di Crotone e della provincia una connessione diretta con la capitale.

Gli orari dei voli saranno particolarmente convenienti, con partenze da Crotone alle ore 8 del mattino e ritorni da Roma alle 17:30. Il costo dei biglietti è stimato intorno a 45 euro, con la possibilità di acquistare i biglietti tramite il sito web della compagnia www.skyalps.com o tramite il numero telefonico dedicato.

Inoltre, i passeggeri avranno l’opportunità di usufruire gratuitamente di bevande e snack a bordo, rendendo il viaggio ancora più confortevole ed accogliente. Questa nuova aggiunta all’offerta di collegamenti aerei da Crotone amplia le possibilità di viaggio per i residenti locali, consentendo loro di raggiungere la capitale e ulteriori destinazioni grazie agli hub già attivi per Bologna, Bergamo e Treviso.

L’amministratore unico di Sacal, Marco Franchini, ha commentato l’importanza di questa iniziativa per la regione: “La base della compagnia Sky Alps su Crotone potrà costituire un primo importante passo per la destagionalizzazione dello scalo. La possibilità di raggiungere l’intera provincia e l’area della Sibaritide con collegamenti al mattino e alla sera con il più importante hub nazionale, favorirà l’out going e l’incoming, oltre all’opportunità, avendo un aereo basato, di effettuare ulteriori collegamenti destinati a produrre benefici diretti e indiretti su tutto il territorio.”







ADVERTISEMENT

L’impegno di Sacal nel miglioramento delle infrastrutture aeroportuali è evidente, con l’appalto già assegnato per la messa in sicurezza del sedime aeroportuale e un progetto definitivo in fase di ultimazione per l’adeguamento funzionale del distaccamento dei vigili del fuoco.

Questo nuovo servizio di voli giornalieri rappresenta una pietra miliare nella crescita e nell’accessibilità dell’aeroporto Crotone S. Anna, aprendo nuove opportunità per i viaggiatori e contribuendo allo sviluppo economico della regione.