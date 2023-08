La grande voce di Silvia Mezzanotte ex componente dei Matia Bazar in piazza Pugliese, ha fatto registrare nell’antico borgo, il tutto esaurito. Centinaia di persone sono giunte da tutto il circondario, per ascoltare la grande voce della cantante, scelta dal comitato festa patronale, per omaggiare i Patroni e Protettori dell’antica Psikron odierna Cirò, che tengono lontani, intemperie, terremoti, carestia, sono loro i protettori della nostra agricoltura e degli allevamenti . Sono stati tre giorni intensi di spettacolo dal concerto di Ciccio Nucera, ai Carboidrati a Silvia Mezzanotte. Anche la festa religiosa è stata intensa con la novena, dedicata al nostro San Nicodemo Abate, nato a Cirò nel 900, nella cui casa nativa oggi chiesa omonima, sono custodite alcune delle sue reliquie. Molti turisti ed emigrati giunti in paese in questi giorni, hanno fatto visita verso i luoghi sacri in cui il Santo giocava da bambino, come la roccia dietro la chiesa dove fu tentato dal diavolo, o i fori praticati nel pavimento della sua casa e nella roccia dove San Nicodemo, raccontano gli anziani, si divertiva ad infilare le dita nella roccia e questa si lasciava deformare. Dopo la santa messa officiata da Don Giuseppe, alla presenza di personalità militari e civili, una partecipata processione di fedeli, ha attraversato le strade principali del paese con ceri accesi, dove al passare dei Santi, come vuole la tradizione, dai balconi delle abitazioni, svolazzavano coperte antiche e ricamate in segno di devozione e di fede. Un paese in festa per il ritorno dei grandi festeggiamenti per i Santi Patroni dopo il periodo covid che ne aveva impedito i lunghi festeggiamenti. Quest’anno il comitato festa patronale e l’amministrazione comunale hanno fatto davvero un bel lavoro affinchè le festa Patronale diventasse un evento molto gradito ai turisti, agli emigrati ritornati in paese, e soprattutto al popolo cirotano molto legato alla figura dei Santi Patroni.







ADVERTISEMENT