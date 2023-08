Sì è conclusa all’inizio di agosto, la conclusa la colonia estiva organizzata dall’amministrazione comunale di Cirò, gestita in maniera egregia dalla giovane dallassessore al politecnico sociale Maria Aloe. Un vero e proprio progetto estivo completo ed inclusivo messo in piedi dalla Giunta comunale, che ha accompagnato e tutelato i ragazzi in questo mese entusiasmante. “𝐸’ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑑𝑑𝑖𝑠𝑓𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑐𝑖𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑖̀ 𝑟𝑖𝑐𝑐𝑎 𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑖 𝑒 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖 – ℎ𝑎 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 𝑙’𝐴𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑙𝑜𝑒 -. 𝐿’𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡’𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑠𝑖 𝑒̀ 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒𝑑 ℎ𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑜𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎. 𝑅𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜, 𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑙 𝑆𝑖𝑛𝑑𝑎𝑐𝑜 𝑒 𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐴𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒, 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎 𝑉𝑢𝑙𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑑 𝑖𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝑇𝑒𝑎𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑟𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜. 𝐼 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑖 𝑠𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖, 𝑒 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑓𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑙’𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑒𝑑 𝑖𝑙 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜. 𝐿’𝑒𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡’𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑠𝑖 𝑒̀ 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜𝑠𝑎 𝑒 𝑠𝑜𝑑𝑑𝑖𝑠𝑓𝑎𝑡𝑡𝑎, 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑝𝑒𝑟 𝑙’𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑖”. Era iniziata lo scorso 11 luglio fino al 6 agosto la Colonia Estiva cirotana per 22 bambini. “L’Amministrazione ha voluto dare valore alle attività sociali e di aggregazione ha detto il primo cittadino dell’antico borgo Mario Sculco, che in una nota scrive- L’Amministrazione Comunale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26 giugno 2023, ha organizzato una colonia estiva dal 11 Luglio al 6 Agosto per 22 bambini di età compresa tra i 6 ai 12 anni. E ancora prosegue il sindaco- “Pieno sostegno da parte nostra alle molteplici attività pensate per socializzare, esercitare la propria autonomia e sviluppare fiducia in se stessi. Oltre a rispondere ai bisogni specifici dei bambini relativi alla socializzazione e ad assolvere una importante funzione educativa nel loro processo di crescita, la colonia viene incontro alle esigenze delle famiglie nel periodo in cui le scuole sono chiuse”. Dunque i ragazzi possono rilassarsi finalmente dopo un anno di scuola e, al tempo stesso, socializzare con i coetanei, svolgendo attività di vario genere, tra cui quelle sportive, naturalistiche, che portano a sviluppare le capacità relazionali e che accrescono l’autostima.







