Quest’anno, inserito nel più ampio progetto educativo della scuola dell’Infanzia “Scuola fuori le mura”, la classe uscente, sezione Girasoli, si è recata presso l’Azienda Ippolito, in località “Feudo” per “vendemmiare”. Rivolgendo “un grazie al neo assessore alla P.I. Maria Panebianco e all’Amministrazione, per avere concesso di fruire del Bus Comunale,”come ci ha dichiarato la Dirigente Lucia Sacco, i baby sono stati quindi portati presso l’azienda Ippolito e lì è iniziata la “festa”. Vestiti da piccoli contadini e contadinelle, i Girasoli, sotto la guida attenta della stessa Dirigente e della coordinatrice, Valentina Santoro e dell’insegnante Cinzia Della Monica,,con il supporto tecnico di uno dei titolari dell’azienda, Vincenzo Ippolito, hanno illustrato ai piccoli i metodi, il lavoro, la tecnica di raccolta, ma soprattutto hanno fatto vivere ai bambini, una giornata all’insegna dell’allegria, dell’apprendimento giocando. L’uscita didattica si è svolta in tre momenti. Una prima parte con l’arrivo presso il vigneto con la visita ai filari e la spiegazione dei suoi componenti e conoscenza quindi del territorio ; una seconda parte durante la quale i baby si sono trasformati in tanti piccoli contadini, raccogliendo l’uva dai tralci e, infine, il rientro presso la cantina in città, dove si è dato vita all’illustrazione della fase della pigiatura, assaggio del mosto e visita in Cantina per spiegare le fasi di produzione e imbottigliamento. E’ stato quindi il momento del taglio della torta, della consegna di alcuni gadget offerti a tutti da parte dell’azienda che a sua volta è stata ringraziata unitamente a tutti i loro collaboratori per “l’ottima organizzazione, l’accoglienza, l’impegno e l’amore che ci mettete in questo lavoro per valorizzare sempre di più il nostro territorio, ricchezza inestimabile per tutta la comunità”, come ha detto la Dirigente nel momento del commiato. Ringraziamenti ricambiati da Vincenzo Ippolito che ha detto “è stata una giornata bellissima. Grazie a voi tutti per aver fatto vivere ai bimbi momenti importanti che sono parte integrante della nostra cultura cirotana.” Educare sin dalla prima infanzia alle ricchezze del nostro territorio, della nostra cultura e tradizione vitivinicola, sono un investimento per il futuro stesso del nostro territorio, bene prezioso