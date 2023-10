Con l’avvio dell’anno scolastico 2023/2024 alcuni studenti dell’IIS di Cariati, hanno ricevuto la consegna delle prestigiose certificazioni linguistiche Cambridge direttamente dal dirigente scolastico prof.ssa Sara Giulia Aiello.

Nello specifico, un gruppo di studenti e studentesse del Liceo Scientifico e Linguistico “Stefano Patrizi” di Cariati e del Liceo Scientifico della sede di Mirto-Crosia, hanno sostenuto gli esami durante lo scorso mese di Maggio e si sono distinti in ambito linguistico conseguendo, ottenendo tutti ottimi risultati.

La consegna delle certificazioni è avvenuta il 22 settembre, appunto all’inizio del corrente anno scolastico con la presenza degli alunni delle classi prime.

Non è la prima volta che la scuola offre ai suoi studenti questa opportunità, anche in considerazione che l’IIS “LS-IPSC-IPSIA-ITI” di Cariati è sede accreditata per gli Esami della certificazione Cambridge, riconosciuta a livello internazionale in ambito lavorativo ed accademico. Infatti, durante l’anno scolastico 2021/2022, un gruppo di studenti del Liceo Scientifico di Cariati delle classi II B, II A e III A , guidate dalla docente di Inglese, Prof.ssa Viviana Amato, aveva già sostenuto e superato gli Esami Preliminary B1; in particolare, gli studenti Pascal Brunetti ed Erika Blaconà avevano conseguito il Cambridge First Certificate B2 for schools avendo ottenuto il punteggio massimo all’esame del B1, mentre la studentessa Patrizia Ascione della VD del Liceo Linguistico di Cariati, sotto la guida della docente di Inglese, Prof.ssa Dina Gangale, aveva sostenuto l’esame Cambridge C1 advanced e conseguito il C2 Proficiency con il punteggio massimo. Nell’anno scolastico 2022/2023, appena trascorso, gli alunni delle classi del Liceo Scientifico e Linguistico di Cariati e gli alunni della sede del Liceo Scientifico di Mirto-Crosia hanno sostenuto gli Esami Cambridge Preliminary B1 e Cambridge First Certificate B2 for Schools. Gli studenti sono stati preparati nelle ore curriculari ed anche attraverso lezioni online asincrone pomeridiane, dalle docenti di lingua Inglese Dina Gangale, Carmen Ruffo, Viviana Amato, Tiziana De Simone (quest’ultima per la sede di Mirto) e con la Prof.ssa Sarah Lawton-Hurst, docente di Conversazione in lingua Inglese ed esaminatrice Cambridge.

Gli studenti che hanno superato il Cambridge Preliminary B1 della sede del Liceo Scientifico e Linguistico di Cariati sono: Alessandra Stefania Ascione della classe IA Liceo Scientifico e Alex Buzatu della IIC Liceo Linguistico, guidati rispettivamente dalle docenti Viviana Amato e Carmen Ruffo che hanno ottenuto il punteggio massimo, mentre il B2 First For Schools è stato assegnato alle studentesse Ilaria Immacolata Bava, Rita Campanile, Giorgia Santoro, Carmela Scigliano, Alessandra Scorpiniti della II C e Adelina Bendeac e Valentina Siena della III C, Alessandra Laudano e Ilaria Palmieri della IVD Liceo Linguistico (guidate dalla Prof.ssa Ruffo), Desirèe Caruso IIIA Liceo Scientifico (guidata dalla Prof.ssa Amato); Serena Straface IV C e Daniele Faragò VC Liceo Linguistico; Asia Rizzuti IIB e Salvatore Sammarco V B Liceo Scientifico (guidati dalla Prof.ssa Dina Gangale).

Gli studenti che hanno superato il Cambridge B2 First Certificate for Schools sono stati: Mauro Bruno IIC Liceo Linguistico, (con la Prof.ssa Ruffo) e Alessandro Mazziotti IVB Liceo Scientifico sede di Mirto-Crosia, sotto la guida della Prof.ssa Tiziana De Simone, mentre gli studenti che hanno ottenuto il punteggio massimo e conseguito il Cambridge C1 advanced sono risultati: Alessandro Gerardo Prantera IVB e Chiara Turco VA del Liceo Scientifico di Mirto-Crosia, guidati dalla Prof.ssa De Simone.

Questi risultati sono stati ottenuti anche grazie all’azione motivante e propositiva della Dirigente Aiello, la quale sin da subito ha approvato e promosso l’iniziativa seguendo con interesse tutto il percorso di preparazione degli allievi dal suo inizio fino all’esame conclusivo, fermamente convinta che la Valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche costituiscono una delle priorità dell’offerta formativa della nostra istituzione scolastica.

Una grande soddisfazione, dunque, per la Dirigente, le docenti, gli studenti, insieme con le loro famiglie, e per tutto l’Istituto. Un meritato riconoscimento salutato con l’augurio: “Congratulations and keep up the good work!”

Prof.ssa Carmen Ruffo







