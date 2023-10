Share on Twitter

Share on Facebook

Nel mondo della letteratura, ci sono autori che spiccano per il loro talento e la loro dedizione, e Domenica Milena Arcuri è senza dubbio uno di questi autori. Negli ultimi venti giorni, questa talentuosa scrittrice è stata letteralmente travolta da un’ondata di riconoscimenti letterari, guadagnando prestigiosi premi e diplomi d’onore che riconoscono il suo eccezionale contributo al mondo della scrittura e della poesia.

Un riconoscimento particolarmente interessante è stato il diploma d’onore conferitole da ALI-Penna d’Autore. Questa onorificenza è stata accompagnata dall’inserimento di una delle sue liriche nella prestigiosa antologia “I Maestri”, dedicata al tema dell’amore. Un onore che testimonia la profondità e la bellezza delle sue parole.

Successivamente, Domenica Milena Arcuri è stata nominata finalista per il prestigioso Premio Letterario di Poesia “Il Federiciano” con la sua poesia intitolata “Sogna”. Questo riconoscimento è un ulteriore segno del suo talento nell’arte della poesia, e la sua inclusione tra i finalisti è un attestato alla sua abilità nell’esprimere emozioni e pensieri attraverso le parole.

Ma la serie di successi non si è fermata qui. Un ulteriore riconoscimento è arrivato con l’inclusione di un componimento in dialetto dell’autrice tra le sole 10 opere finaliste selezionate tra centinaia di partecipanti al Concorso Calabria in Versi 2023. Questo è un risultato straordinario, che sottolinea la capacità di Domenica Milena Arcuri di catturare la cultura e le emozioni del suo luogo di origine, la Calabria, attraverso la scrittura.

Il 18 agosto scorso, al Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia (CZ), la scrittrice ha ricevuto una prestigiosa ed elegante pergamena per questo traguardo, insieme all’inclusione del suo componimento nel booklet 2023, accanto agli altri 9 finalisti e ai vincitori delle edizioni precedenti. Questo è un riconoscimento che celebra non solo il suo talento individuale ma anche la sua capacità di connettere con il pubblico attraverso la sua arte.

Infine, il suo romanzo intitolato “Su quella collina amena…” è stato onorato a Sellia, nel contesto del Premio Letterario “Un libro nel Borgo”, il 9 settembre scorso. La scrittrice ha ricevuto una bellissima targa celebrativa, un’elegante pergamena con una motivazione speciale e un omaggio floreale. Il sindaco Davide Zicchinella, anima del premio letterario, ha definito Domenica Milena Arcuri madrina del premio, in riconoscimento dei quattro primi premi e premi speciali di poesia e narrativa che ha ricevuto in loco.







ADVERTISEMENT

La motivazione di questo riconoscimento sottolinea l’importanza del suo lavoro nel catturare l’essenza della Calabria con il suo inconfondibile sapore, i colori e la caratterizzazione unici. Le storie d’amore narrate nel romanzo si fondono con l’amore per i luoghi e per un passato che si confonde con il presente, creando un ponte verso il futuro. La narrazione di Domenica Milena Arcuri invita i lettori a immergersi in un tempo sospeso che induce alla riflessione e all’apprezzamento della lentezza che è vita, una dimensione a misura d’uomo, una bellezza spontanea e viva.

In breve, Domenica Milena Arcuri è una scrittrice straordinaria che ha dimostrato il suo valore attraverso un impressionante numero di premi e riconoscimenti in un breve lasso di tempo. Il suo talento nel catturare l’essenza della Calabria e nell’esprimere emozioni attraverso la scrittura la rende una figura iconica nel mondo della letteratura. Restiamo in attesa di scoprire quali nuovi capolavori ci riserverà il futuro da questa eccezionale autrice.