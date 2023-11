Si svolgerà giorno 20 novembre p.v.,pressol’Istituto Filottete, Scuola Primaria Ferrari, in occasione della “Giornata mondiale per i Diritti dell’Infanzia e Adolescenza, una significativa iniziativa volta a contribuire ad una raccolta fondi da devolvere in favore dell’UNICEF. LIstituto Filottete con la partecipazione del Polo D’Infanzia Baby Kinder Park, scuole ambasciatrici dell’Unicef, il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale, allestiranno nel giardino del plesso Ferrari, un mercatino solidale con l’intento, come dicevamo, di promuovere una raccolta fondi da donare a favore dei tanti bambini meno fortunati dei quali si occupa in tutto il mondo l’UNICEF. Ma sarà anche l’occasione per vedere i vari gruppi di bambini esibirsi in canti e danze. Tutto questo perché convinti, tutti gli attori della manifestazione e non solo che “ Educare alla solidarietà è ormai, da anni, l’obiettivo trasversale dei percorsi di insegnamento-apprendimento dell’Istituto Comprensivo Filottete, del Polo D’Infanzia Baby Kinder Park e di tutti gli attori Istituzionali preposti, impegnati da sempre, a promuove l’informazione e la sensibilizzazione sul valore e l’importanza del saper donare, per favorire scelte consapevoli e responsabili nei confronti di chi soffre. Un impegno profuso e condiviso da insegnanti, alunni e genitori che ha permetterà per un giorno di mostrare il volto più genuino e solidale della comunità, rispettando una tradizione che viene riconfermata da molti anni. La manifestazione alla quale è invitata tutta la cittadinanza, prevede, dopo i saluti istituzionali anche con la partecipazione della Presidente Provinciale dell’Unicef, Giusy Regalino, l’esibizione, la recitazione e le perfomance di gruppi di alunni.







