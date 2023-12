Si è svolto il tradizionale e sempre coinvolgente ed emozionante, per le tematiche trattate, spettacolo Natalizio, predisposto e organizzato dal Polo D’Infanzia, Baby Kinder Park., laddove sono state coinvolti tutti i baby della Scuola dell’infanzia, della sezione primavera e del nido. I bambini, hanno ripetutamente strappato applausi ed emozioni alle centinaia di genitori, parenti e amici intervenuti che come sempre hanno dimostrato di apprezzare oltremodo la performance dei loro piccoli cari. Un’avvolgente coreografia invernale Natalizia ha fatto da sfondo all’introduzione svolta dalla Dirigente, Lucia Sacco che nel salutare e ringraziare quanti intervenuti, ha svolto il ruolo di “narratrice” spiegando lo spirito dello spettacolo, fornendo spunti di riflessione per tutti sui temi attuali della pace e della solidarietà senza confini. Infatti, lo spettacolo, dal titolo “Amore senza confini” ha evidenziato il tema dello spettacolo narrando la storia di un pittore che voleva dipingere un’opera d’arte molto particolare: il suo sogno era quello di dipingere un quadro che rappresentasse PACE E AMORE. E così, la nostra narratrice Lucia Sacco, continua, “ad un certo punto il pittore ha un’ispirazione e disegna un’Agorà in un paese invernale immaginario dove si susseguono varie situazioni che vedono i bambini ballare, cantare ma, non facendo mancare anche momenti di riflessione su realtà che oggi fanno riflettere, piccoli e adulti per storie che oggi si ripetono e lasciano tutti perplessi: guerre, esclusione. Ma i bambini sanno che la diversità non ha confini, l’amore va oltre le lingue, la religione e i diversi status sociali ma soprattutto che i Diritti sono di tutti e che la Guerra li distrugge tutti. Un puzzle di scene d volta in volta presentato e accompagnato da canti, musiche dei bambini che alla fine ha costruito su un pupazzo di neve i simboli di unione e amicizia che il fantasioso pittore ha voluto integrare con le paroleAMORE…PACE…DIRITTI… AMICIZIA… CONDIVISIONE…UGUAGLIANZA… Un forte messaggio di solidarietà, fratellanza, amore e amicizia che tutto il Polo D’Infanzia Baby Kinder Park e la Cooperativa Sociale Family Center ha voluto trasmettere ai bambini, genitori, nonni, parenti e amici che hanno affollato il teatro Alikia per questo spettacolo Natalizio, il primo dopo gli anni difficili della pandemia che ne avevano interrotto la tradizione negli ultimi anni. Gli applausi finali, i ringraziamenti alle insegnanti ed educatrici del Polo D’Infanzia e all’immancabile e insostituibile supporto della Cooperativa Family Center, ente gestore, sono stati la dovuta e festosa chiusura di questo spettacolo natalizio.







