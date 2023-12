Un Natale da celebrare, pensando anche alla pace. Gli alunni dell’Ic Papanice, diretto dalla Ds, prof.ssa Franca Gisella Parise, in questi giorni prima delle vacanze sono stati impegnati in una serie di attività attraverso riflessioni, canti, saggi musicali, recite e allestimenti di presepi. Tutti gli studenti dell’Ic Papanice, dalla scuola dell’infanzia, alla primaria alla secondaria di primo grado, dei plessi Margherita, Papanice, Ises e Pizzuta sono stati coinvolti in molteplici iniziative in questa settimana a ridosso delle festività natalizie. Nel plesso di Pizzuta i bambini della scuola primaria hanno dato vita al presepe “ Gesù, principe della pace”.

Il presepe del plesso Pizzuta è stato realizzato a mano dai bambini.

Alla base sono stati realizzati due bambini: un palestinese e un ebreo , con i loro vestiti tipici, insieme innaffiano una piantina d’ ulivo, simbolo di pace ; dietro i bambini le macerie, provocate dalla guerra, i due territori , la Striscia di Gaza con la sua Moschea e lo Stato di Israele con la sua Sinagoga, il tutto sormontato dal paesaggio tipico del presepe con le sue casette al centro la Natività, in alto il cielo stellato con i colori dell’arcobaleno. Anche la recita messa in scena ha avuto come filo conduttore il tema della pace. Anche gli alunni della scuola primaria di Margherita, nei giorni scorsi, negli spazi antistanti la scuola hanno dato vita al presepe vivente. Un’iniziativa molto partecipata dalle famiglie che hanno contribuito fattivamente all’allestimento.

La scuola primaria e secondaria Ises di fondò Gesù’ hanno rappresentato la magia del Natale presso il Salone della Parrocchia S.S. Salvatore. Gli alunni si sono esibiti attraverso canti, brevi rappresentazioni teatrali e brani suonati dal vivo dagli alunni che frequentano i corsi di strumento. Concerto di Natale, all’insegna di brani eseguiti dal vivo e canti, anche per i ragazzi della primaria e della secondaria di primo grado di Papanice e Margherita.







ADVERTISEMENT