Francesca Gallello, vincitrice del premio letterario “Jeronim de Rada”, è stata premiata dalla redazione della rivista letteraria e culturale “Mirdita”, “per l’alto livello artistico delle sue poesie, pubblicate su questa rivista nel 2023”. Un riconoscimento importante che conferma ancora una volta il valore poetico e letterario della scrittrice, portandola sempre più a livello internazionale. La cerimonia si è svolta a Tirana presso l’importante Museo Nazionale di Storia, alla presenza di centinaia tra autori, poeti, giornalisti e personalità della cultura internazionale. Non potendo presenziare per impegni lavorativi già presi, Francesca Gallello ha invitato l’amico e noto scrittore albanese Nikolle Loka a ritirarlo e fare le sue veci. Emozionante il discorso di presentazione dell’autrice che ha usato parole di apprezzamento, stima e rispetto per la cultura Albanese, dove l’autrice è conosciuta e apprezzata a livello nazionale. La Rivista MIRDITA, è una rivista prestigiosa che ogni anno seleziona e conferisce questo prestigioso premio, segnalando con merito artisti, poeti, scrittori e letterati. “Quando si riceve un riconoscimento importante, venendo scelta e apprezzata per l’impegno ed il lavoro svolto, ha detto Francesca Gallello, è sicuramente una gioia e ciò mi riempie di gratitudine verso tutti/e coloro che mi dimostrano stima e affetto. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente la redazione della prestigiosa rivista MIRDITA, Aleksander Ndoja segretario della Mirdita Academy e caporedattore della rivista Mirdita e il caro e stimato amico, valente letterato, con il quale ho avuto il piacere di scrivere a quattro mani il libro “Oltre il mare”, per aver presenziato e ritirato il premio a mio nome”.







