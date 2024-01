Share on Twitter

La Compagnia Teatrale Krimisa, con entusiasmo contagioso, annuncia la messa in scena di “Il Dio della Carnificina”, un’opera che promette di svelare le contraddizioni nascoste nel cuore di un mondo adulto che si illude di essere responsabile e sensato. Tratto liberamente da “Le Dieu du Carnage” di Yasmina Reza, lo spettacolo offre uno sguardo penetrante sulle dinamiche umane attraverso l’umorismo e la vivacità della performance.

Il Cast: brillanti interpreti e affiatata collaborazione dietro le Quinte

La Compagnia di Teatro del Bianconiglio si presenta con un cast eccezionale composto da Bruno Di Donato, Lucia Lanzara, Cosimo Naponiello e Ludovica La Monica Angeloro. Questi talentuosi attori si immergeranno nei ruoli dei genitori coinvolti in una lite scoppiata tra i loro figli. L’aiuto-regia affidato a Lucia Lanzara e la regia magistrale di Bruno Di Donato promettono una performance teatrale avvincente e ricca di spunti di riflessione.

Una commedia sulla realtà: le contraddizioni del mondo “adulto”

“Il Dio della Carnificina” presenta la storia di due coppie di genitori che si ritrovano a confrontarsi, nel tentativo di dirimere in modo corretto la lite tra i loro figli. Tuttavia, ciò che inizia come un normale confronto tra adulti presto si trasforma in una notte di isteria, con insulti, capricci e lacrime che mettono a nudo la fragile maschera della responsabilità e della maturità. Lo spettacolo offre una visione penetrante delle ipocrisie di coloro che dovrebbero fungere da esempio.

Uno spettacolo intenso e divertente: la visione del regista

La regia di Bruno Di Donato si fa portavoce di una critica affilata e curata ironia, guidando il pubblico attraverso un viaggio emozionante tra le sfumature della vita adulta. Lo spettacolo, in programma per Domenica 21 gennaio alle 18:00 presso il Teatro Alikia, promette di essere un’esperienza coinvolgente che permetterà al pubblico di immergersi nel mondo del teatro con una prospettiva fresca e sorprendente.







Vivere il teatro tra la gente, con la gente, per la gente

La scelta del Teatro Alikia come location sottolinea l’approccio della Compagnia Teatrale Krimisa, che mira a portare il teatro tra la gente, con la gente e per la gente. L’obiettivo è di creare un’esperienza teatrale autentica, capace di coinvolgere il pubblico e di suscitare riflessioni profonde sulla natura umana.

Non perdete l’occasione di assistere a questo spettacolo che promette di essere una sorprendente fusione di dramma e commedia, una rivelazione teatrale che vi farà ridere, riflettere e, soprattutto, apprezzare la magia del teatro dal vivo.