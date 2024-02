Continuano gli incontri del progetto “Pretendiamo Legalità”.

Nella mattinata del 6 febbraio, infatti, nell’ambito delle iniziative intraprese per sensibilizzare sul tema della violenza di genere, nonché per informare i ragazzi su come prevenirla e quali strumenti utilizzare per denunciarla, i poliziotti della Questura di Crotone hanno fatto visita agli alunni dell’Istituto Tecnico Industriale “G. Donegani” di questo capoluogo.







I ragazzi hanno sottoposto al personale della Polizia di Stato numerosi quesiti dimostrando vivo interesse per la tematica.