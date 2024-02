L’Istituto Comprensivo Filottete desidera esprimere la propria solidarietà e vicinanza alla Dirigente Prof.ssa Graziella Spinali e all’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Casopero, in seguito all’episodio inqualificabile verificatosi nei giorni scorsi.

L’evento, che ha destato profonda preoccupazione e sgomento, risulta in netto contrasto con i valori fondamentali che il contesto scolastico si propone di trasmettere. La scuola, quale luogo per eccellenza deputato alla formazione dei giovani, ha il compito primario di promuovere e diffondere principi quali la legalità, la giustizia e il rispetto reciproco.

La violenza e l’intolleranza, sotto qualsiasi forma si manifestino, non hanno spazio all’interno di un ambiente educativo sano e inclusivo. È imperativo ribadire che solo attraverso il dialogo, il confronto costruttivo e il rispetto reciproco è possibile costruire una società più giusta e pacifica.







In questo momento di difficoltà, è fondamentale che la comunità scolastica si unisca e lavori insieme per superare le sfide e riaffermare i valori condivisi di rispetto, tolleranza e solidarietà. L’IC Filottete si pone al fianco dell’IC Casopero per offrire il proprio sostegno e collaborazione in ogni forma possibile.

Auspicando che episodi simili non si ripetano e che la giustizia possa fare il suo corso, l’IC Filottete rinnova il proprio impegno a favore di un ambiente scolastico sicuro, inclusivo e improntato ai principi etici più elevati.