Il mondo dell’istruzione calabrese si veste di luce e prestigio grazie alla brillante performance del Liceo Classico Pitagora di Crotone, che ha trionfato nei recenti Campionati Regionali di Debate. Il torneo, tenutosi il 6 e 7 marzo a Reggio Calabria, ha visto la partecipazione di nove squadre provenienti da ogni angolo della regione, ma è stata la squadra del Liceo Pitagora a emergere con fierezza e talento, conquistando il titolo e guadagnandosi il diritto di rappresentare la Calabria ai Campionati Nazionali.

Il Debate, pratica diffusa soprattutto nelle istituzioni educative anglofone, è un’arte dialettica che esercita mente e abilità comunicative, e che negli ultimi anni ha trovato sempre più spazio anche nel panorama formativo italiano. Il riconoscimento dei Campionati di Debate da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, inserendoli tra le competizioni d’eccellenza, testimonia il valore e l’importanza di questa disciplina nel contesto educativo contemporaneo.

La squadra vincente del Liceo Pitagora, composta dalle brillanti studentesse Beatrice Arcuri, Ilenia Ciampà, Arianna Lonetti e Petra Sorgiovanni della classe 4D indirizzo AUREUS, ha dimostrato un’impeccabile preparazione e un’invidiabile determinazione durante i due giorni di competizione. Sotto la guida esperta della professoressa Maria Francesca Greco e con il prezioso supporto della coach Giovanna Ripolo, le giovani debatitrici hanno saputo distinguersi per grinta, serietà e competenza, guadagnandosi la vittoria nella finale contro il Liceo “Gullì” di Reggio Calabria.







Il successo ottenuto non è soltanto motivo di orgoglio per la scuola e per le studentesse, ma rappresenta anche un’eccellente opportunità per mettere in luce il talento e la dedizione presenti nel tessuto educativo calabrese. La vittoria conseguita permette alla squadra del Liceo Pitagora di accedere alla prestigiosa tappa Nazionale dei Campionati, che si terrà a Roma nel mese di maggio, dove saranno chiamate a confrontarsi con le migliori squadre provenienti da ogni parte d’Italia.

La professoressa Natascia Senatore, Dirigente Scolastico del Liceo Pitagora, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando il forte sostegno fornito al progetto e l’impegno costante della comunità scolastica nella promozione e nell’esplorazione di nuove metodologie educative. L’entusiasmo e la determinazione dimostrati dalla squadra di Debate testimoniano il valore dell’istruzione come strumento di crescita personale e di sviluppo sociale, confermando il ruolo cruciale delle scuole nel plasmare il futuro dei giovani e della società nel suo complesso.