Il progetto “Pescando Proteggo” rientra nelle azioni previste dall’Accordo Multilaterale Eni-Settore Pesca per il sostegno alla Marineria Crotonese siglato nel 2023. Nell’ambito descritto, è stato affrontato il tema della tutela e salvaguardia dell’ambiente marino e della divulgazione della Legge cd. “SalvaMare”, contro plastiche, microplastiche e rifiuti in genere sempre più copiosi nei nostri mari, il tutto valorizzando la figura del pescatore quale detentore di antico sapere e custode del mare.

Ruolo fondamentale nella realizzazione del progetto è stato rivestito dagli alunni delle 8 classi di scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Alcmeone di Crotone che hanno ospitato in diverse occasioni i pescatori nella loro scuola per affrontare insieme i temi oggetto dell’intervento. Gli stessi in seguito, sono stati accolti dai nostri pescatori sul porto di Crotone dove hanno potuto vivere quanto raccontato negli incontri precedenti.







La giornata conclusiva del progetto, a cui parteciperà l’Assessore Regionale all’Agricoltura, si svolgerà il 22 marzo con inizio alle ore 9:30 nell’Auditorium dell’Istituto scolastico Alcmeone di Crotone. I lavori della giornata seguiranno il programma della locandina in allegato, si potrà, inoltre, visitare la mostra dei lavori realizzati dagli alunni di III elementare dell’IC Alcmeone.