Da Kabul a Hiroshima, il racconto di una missione di vita: “Non un’autobiografia, un genere che proprio non fa per me, ma le cose più importanti che ho capito guardando il mondo dopo tutti questi anni in giro”- “Bisogna curare le vittime e rivendicare i diritti. Una persona alla volta” (Gino Strada)!

Venerdì 26 maggio 2023 presso l’Aula Magna dell’ITI “Mazzone” di Cariati, si è tenuta la presentazione di “Una persona alla volta”, l’ultimo libro di Gino Strada, fondatore di Emergency, edito da Feltrinelli. L’incontro culturale, rivolto agli studenti delle classi quarte del locale Istituto di Istruzione Superiore, moderato dalla docente Isabella Cosentino e con la traduzione simultanea in lingua inglese a cura della prof.ssa Sara Lawton per la presenza dei docenti partners del progetto Erasmus Plus KA2 “I’ve got the power” nel giorno conclusivo della mobilità, ha avuto la partecipazione straordinaria della moglie di Strada Simonetta Gola, direttrice della Comunicazione di Emergency e curatrice del volume.

“Una persona alla volta” è la narrazione appassionata dei motivi che hanno ispirato Strada nella sua missione umanitaria, ma anche una riflessione sull’abolizione della guerra e sul diritto universale alla salute. Al suo interno, l’impegno e le esperienze che hanno condotto il fondatore di Emergency da giovane chirurgo di Sesto San Giovanni ai Paesi più lontani, per cercare di salvare vite umane e lottare affinché i diritti potessero essere garantiti a tutti, senza privilegi. Come il diritto alla cura, che per Strada deve fondarsi sull’idea di uguaglianza e di umanità, valida in Italia, ma anche in Afghanistan o in Sudan, dove ha operato con i suoi volontari creando ospedali e salvando vite.







Nel corso dell’incontro, dopo i saluti della dirigente scolastica IIS Cariati Sara Giulia Aiello e del neo sindaco Cataldo Minò, si è avviata la discussione sui contenuti del libro. A dare l’input alla curatrice del libro Simonetta Gola, si sono alternati gli alunni di Cariati e Mirto che, avendo già letto il libro con la guida dei docenti di italiano, hanno formulato domande interessanti e stimolanti. La giornalista Gola, ha raccontato l’esperienza di Strada, “l’emozione e il dolore, la fatica e l’amore di una grande avventura di vita, che ha portato Gino Strada a conoscere i conflitti dalla parte delle vittime e che è diventata di per se stessa una provocazione”.

Molto concreta l’esperienza del dott. Luigi Scalise, medico volontario del gruppo Emergency di Catanzaro e degli attivisti del movimento Le Lampare Basso Jonio cosentino, che hanno portato avanti l’intensa mobilitazione per la riapertura dell’Ospedale di Cariati.

In chiusura dell’incontro, il dirigente scolastico, ringraziando la giornalista Simonetta che con la sua presenza ha reso la giornata speciale per tutti i presenti, conferma l’impegno della scuola che, riconoscendo la centralità della persona, può irradiare i semi dell’uguaglianza del genere umano nelle nuove generazioni, per eliminare stereotipi e pregiudizi, nel riconoscimento dei diritti contemplati nella nostra Carta Costituzionale.