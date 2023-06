La meravigliosa esperienza del PON “Insieme per la Fraternità 2”che ha visto protagonisti i ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Cariati si è conclusa brillantemente lasciando tracce e segni che insegnano ad un mondo individualista che il lavoro di squadra, l’unità d’intenti, i progetti condivisi e l’inclusione ad ampio raggio sono gli unici ingredienti vincenti. E la scuola ha vinto davvero. Ha vinto la dirigente Sara Giulia Aiello, la tutornonché Funzione Strumentale Inclusione e referente del progettoprofessoressa Daniela Mancini, l’esperto esterno LadyFra Ettorre, il videomaker Domenico Liguori e da ultimi ma non per ultimi i quindici ragazzi che hanno reso possibile questo fantastico viaggio. Si, il team ha vinto davvero, partecipando ad un Contest sulla Fraternità che è stato concepito nella sua struttura progettuale e realizzativa da LadyFra partendo dall’analisi del termine “fraternità”, cioè duratura armonia di intenti e inglobando in un’unica stesura i principi del suo metodo didattico, l’EMR (Ettorre Melting Ropes) che mira alla realizzazione di un prodotto artistico mediante l’uso delle Arti Comparate. Il video “Fratelli di vita” che ha concorso al Contest Nazionale della Fraternità è stato uno tra i 30 lavori scelti, i più meritevoli, tra oltre 400 scuole di tutto il territorio nazionale e ha visto ragazzi non professionisti portare “in scena” la loro energia creativa ed il loro impegno. I giovani scrivono le pagine della nostra umanità e ricevono la responsabilità di muovere i passi verso un mondo migliore. Noi “adulti” abbiamo avuto l’onore, ciascuno con le proprie competenze e i propri ruoli di essere aggregativi e comunicativi rispettandone la specifica individualità. Danza, recitazione, canto, movimento scenico e coreografico si sono fusi creando un unico messaggio… Solo insieme si vince e solo stando insieme si può essere meno soli e costruire un mondo migliore. Il prossimo 10 giugno, a Roma, alla presenza del Santo Padre, Papa Francesco e di oltre 30 premi Nobel per la pace, si terrà il primo World meeting on Human Fraternity NotAlone per redigere insieme la Dichiarazione della Fraternità Umana. L’Istituto d’Istruzione Superiore di Cariati parteciperà, dunque, con la dirigente Aiello, la professoressa Mancini e lo studente Rocco Russo, che nella stessa giornata del 10 giugno, si riuniranno, la mattina, presso la Sala dell’Associazione Ss. Pietro e Paolo nel Palazzo Apostolico, insieme agli accompagnatori e studenti in rappresentanza dei migliori 30 progetti selezionati per il Contest della Fraternità, per determinarne il vincitore assoluto. Il progetto primo classificatosarà premiato in occasione dell’incontro del pomeriggio in Piazza San Pietro, che prevede la presenza di oltre centomila giovani provenienti da tutte le parti del mondo. Condotto da Carlo Conti,l’incontro a cui parteciperanno ospiti internazionali del calibro diAndrea Bocelli, Roberto Bolle, Hauser, Amii Stewart e altri, si protrarrà dal primo pomeriggio fino alla seconda serata e permetterà di assistere ad una serie di rappresentazioni artistiche, gesti simbolici e testimonianze che, nel solco dell’Enciclica “Fratelli tutti”, saranno volte a ricostruire e promuovere la cultura della fraternità nella società contemporanea.







