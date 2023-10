Share on Twitter

Giovani talenti proclamati vincitori del logo per il progetto SMob-Solidarity Mobility.

Cropani (CZ) – Questi due talentuosi studenti hanno brillantemente trionfato nel concorso per la realizzazione del logo del progetto SMob-Solidarity Mobility, un’iniziativa ambiziosa volta a garantire accesso equo e inclusivo ai servizi fondamentali per i gruppi vulnerabili nei comuni di Crotone, Strongoli e Cropani.

Con occhi brillanti e un sorriso contagioso, Giovanni Perri ha raccontato: “partecipare a questo concorso è stata un’opportunità incredibile. Abbiamo voluto creare qualcosa che rappresentasse davvero lo spirito del progetto: solidarietà, mobilità e comunità. A scuola si discute spesso della necessità di promuovere stili di vita più sostenibili e quando la prof.ssa La Manna ci ha presentato questa opportunità, abbiamo colto al volo il significato e la portata del progetto. È un onore sapere che il nostro design sarà al centro di un’iniziativa così cruciale.”







E Luigi Russo, condividendo l’entusiasmo del suo compagno, ha aggiunto: “volevamo che il nostro logo fosse non solo bello alla vista, ma anche portatore di un messaggio potente. Le parole chiave ‘rispetto dell’ambiente’ e ‘inclusione’ hanno guidato ogni tratto della nostra matita, confluendo in un design che integra la foglia, una bicicletta e due braccia in un abbraccio accogliente. È emozionante pensare di essere parte di questa meravigliosa iniziativa che avrà sicuramente un impatto positivo sulla vita della nostra comunità.”

Al centro di questa tempesta creativa, la Prof.ssa Alessandra La Manna, docente di Arte e immagine, che non ha perso tempo nell’incoraggiare la partecipazione attiva dei suoi studenti. “inclusione e sostenibilità sono due pilastri del nostro approccio educativo. Quando l’Istituto ha avuto notizia del progetto SMob, mi è sembrato naturale coinvolgere gli studenti. Presentando il bando di concorso in classe, Giovanni e Luigi hanno immediatamente dimostrato entusiasmo e dedizione, gettandosi a capofitto nella creazione. La loro passione era tangibile, alimentata dalla consapevolezza di contribuire attivamente a un progetto che influenzerà positivamente la vita della nostra comunità. Desidero ringraziare l’Associazione Giovani Responsabili e tutti i partner di questo progetto per aver riconosciuto l’importanza di coinvolgere i giovani sin dall’inizio, creando un ponte tra l’istruzione e la comunità.”