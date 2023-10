Gli operatori di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno tratto in arresto una donna 29enne, crotonese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito della segnalazione della presenza all’interno di un B & B ubicato nel quartiere Tufolo,

di due soggetti gravitanti nel circuito criminale inerente gli stupefacenti, gli agenti delle volanti hanno effettuato un controllo presso la struttura ricettiva, accertando l’effettiva presenza dei due all’interno di una camera; quindi, hanno effettuato all’interno una accurata perquisizione, che ha consentito di rinvenire 6 involucri contenenti hashish, del peso complessivo di 54 grammi, un piccolo involucro di cocaina, vario materiale da confezionamento e un bilancino elettronico.







Essendo stata attribuita la detenzione dell’hashish e del materiale per il confezionamento delle dosi alla donna, la stessa è stata tratta in arresto, e posta a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, mentre l’uomo, con cui la predetta si trovava, detentore della cocaina, è stato segnalato al Prefetto per uso personale, per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.