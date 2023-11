ADVERTISEMENT

Come preannunciato, si è svolta presso la Scuola Primaria Ferrari, in occasione della “Giornata mondiale per i Diritti dell’Infanzia e Adolescenza, un vero e concreto momento di partecipata azione solidale, volta a contribuire ad una raccolta fondi da devolvere a favore dell’Unicef e, come è stato affermato durante gli interventi istituzionali, specificatamente in favore dei bambini di Gaza. L’Istituto Filottete con la partecipazione del Polo D’Infanzia Baby Kinder Park, entrambe scuole ambasciatrici Unicef da oltre trent’anni, hanno voluto sinergicamente unire idealmente gli stessi valori condivisi e, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ma soprattutto delle centinaia di genitori, parenti e amici dei bambini delle scuole predette, hanno allestito nel giardino del plesso Ferrari, un colorato e variegato mercatino solidale con l’intento, come dicevamo, di promuovere una raccolta fondi da donare a favore dei tanti bambini meno fortunati dei quali si occupa in tutto il mondo l’UNICEF e, in questo triste momento per gli eventi di guerra che si stanno consumando, delle migliaia di bambini sotto le bombe, in terra di Palestina e Gaza. E’ stata anche l’occasione per vedere i vari gruppi di bambini che si sono esibiti in canti, danze e momenti recitativi. In tutte le performance dei bambini, un tema sopra gli altri: “La Pace”. Tutto questo perché convinti, tutti gli attori della manifestazione e non solo che “ Educare alla solidarietà, al rispetto della libertà altrui, deve divenire un obiettivo essenziale per promuove l’informazione e la sensibilizzazione sul valore e l’importanza del convivere nell’uguaglianza, saper donare, per favorire scelte consapevoli e responsabili nei confronti di chi soffre e non solo. “Un impegno profuso e condiviso da insegnanti, alunni e genitori che ha permesso ancora una volta di mostrare il volto più genuino e solidale della comunità”, come ha detto nel suo intervento introducendo la manifestazione, il Sindaco, Sergio Ferrari, che ha ancora sottolineato che “la comunità, ancora una volta, ha onorato una tradizione che viene riconfermata da molti anni e che, nella protezione dei bambini, deve dispiegare tutto l’impegno civile di ognuno” “Obiettivo che solo la Pace può assicurare” come ha anche confermato nel suo intervento la presidente provinciale Unicef, Giusy Regalino, rivolgendo un grazie ai presenti e a quanti si spendono ogni giorno per i bambini. Non potevano mancare negli interventi istituzionali, quelli della componente del consiglio provinciale Unicef di Crotone e referente per l’Istituto Filottete, Simona Caparra e della vice preside Vicaria, Carmelina Fazio, che, parlando anche a nome della Dirigente, Maria Rosaria Longo, hanno rivolto parole di ringraziamento per quanti hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione solidale, spiegandone gli intenti, lo scopo e il fine ultimo: sostegno ai bambini vittime della guerra a Gaza e di tutte le guerre. Infine l’intervento della dirigente del Polo D’Infanzia Baby Kinder Park, Lucia Sacco, che ha accolto con favore e piacere la proposta di unire gli sforzi delle due scuole referenti Unicef per il bene dei bambini, “nella speranza che la pace, il rispetto, la tolleranzaproducano frutti migliori nei cuori di ognuno”. Ma, gli attori principali della giornata sono stati i Bambini, le famiglie, che con le loro voci, il loro impegno hanno colorato di speranza e fiducia il domani. Per la cronaca possiamo dire che sono stati raccolti complessivamente circa 3.500 euro, frutto della generosità e dell’amore per i bambini.