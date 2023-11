La Squadra Amministrativa della Divisione PASI della Questura, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, del Nucleo Carabinieri di Petilia Policastro e l’A.S.P/S.I.A.N. di Crotone ha effettuato alcuni controlli amministrativi nei confronti di attività di commercio dedite alla vendita di prodotti di genere alimentare, situate a Crotone in Piazza Mercato.

Al termine degli stessi, il titolare di un’attività è stato sanzionato per aver esercitato la stessa in assenza di autorizzazione.

Inoltre, poiché il predetto ha posto in vendita prodotti ortofrutticoli e funghi privi di tracciabilità, l’intera merce esposta, identificata in circa 300 kg di prodotti edibili e circa 23 kg di prodotti non edibili (tra i quali 13 kg di funghi privi di ogni tracciabilità), per un valore complessivo stimato in 800 euro circa, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.







I prodotti edibili sono stati devoluti in favore di un’Associazione di Volontariato, mentre gli altri sono stati distrutti.

Infine, ulteriori sanzioni sono state comminate da parte del personale A.S.P./SIAN in quanto l’attività è risultata essere sprovvista di SCIA, nonché delle autorizzazioni previste per la vendita di funghi freschi spontanei.